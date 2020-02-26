AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

البحث العلمي تفتتح "شهر العلوم المصري" بمحاضرة زاهي حواس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:01 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إفتتاح شهر العلوم المصرى  بمحاضرة عالم الآثار د.زاهى حواس ومحاضرته عن أسرار عالم الفراعنة.


وأشارت الأكاديمية إلى أن المحاضرة ستدور حول مقبرة توت عنخ آمون أعظم كشف أثري في العالم، والتي تم اكتشافها كاملة وهذا هو سر جمالها وعظمتها ، والتي احدثت جدلا كبيرا حيث أصابت لعنة الفراعنة جميع مكتشفيها ورغم ذلك مازال زاهي حواس لا يؤمن بهذه اللعنة وكتب 16 كتابًا عن "توت عنخ آمون" وأثبت أن الملك توت لم يقتل ولكنه مات خلال ركوبه العجلة الحربية.

وفي حالة وجود استفسار أو سؤال عن المحاضرة  يكون عبر الرابط التالي: 
https://www.facebook.com/events/210274683504881/?active_tab=discussion

ويقام الافتتاح 1 مارس الساعة 10 صباحا فى مسرح السلام بدعوة مفتوحة للجميع للكبار والأطفال والحجز يكون عبر الرابط التالي: 

https://forms.gle/Mq3kZNX8XWDpMVpz6
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زاهي حواس: كل الفراعنة كانوا يشجعون النادي الأهلي.. فيديو

زاهي حواس يشرح أسرار أبو الهول لوفد من البنك الدولي.. صور

بعد اختياره سفيرا للحدث.. حواس: معرض الكتاب لا يقل عن الأهرامات وأبو الهول

بعد اختياره سفيرا للمعرض.. زاهي حواس: قدمت 17 كتابا جديدا للأطفال.. فيديو

حواس يوقع كتابه عن توت عنخ آمون بثلاث لغات في بوادبست.. صور

حسام حداد داخل معرض توت عنخ آمون بلندن .. شاهد

ترشيحاتنا

تعرف على آخر موعد لتظلم الأهلي والزمالك على عقوبات السوبر

الخطر يتزايد.. ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الكويت

نصاب زكاة المال.. الإفتاء تحدده بـ 60.180 جنيه مصري

متى ينتهي وقت قيام الليل وحكم صلاة الوتر أولا .. أمين الفتوى يجيب

وزير الشباب والرياضة: تنفيذ هذا الأمر يضمن عودة الجماهير إلى الملاعب ..فيديو

الخطيب ومجلس إدارة الاهلي يؤدون واجب العزاء في عمرو مصطفى فهمي

AdvertisementS

اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك.. وخصم 6 نقاط للأبيض

الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة بتوقيع عقود لمدة 3 مواسم

تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. والتعدي عليه داخل منزله

انخفاض الحرارة 10 درجات .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو

جنازة عسكرية لـ مبارك غدا بأمر السيسي.. وهذا توقيت وفاة الرئيس الراحل| شاهد

هل يرحل عن القلعة البيضاء .. بعد هجوم زوجته على مرتضى منصور.. جمال حمزة على كف عفريت

بشرى سارة لـ الترجي قبل خوض لقاء الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

مصدر أمني يكشف حقيقة غلق الطرق بسبب جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك

أخبار الرياضة | اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك بخصم 6 نقاط للأبيض.. الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة.. وجمال حمزة على كف عفريت بسبب زوجته

وفاة حسني مبارك .. قرار عاجل من ملك البحرين بعد رحيل الرئيس الأسبق

أهالي بركة الحاج ينتشلون الموتى.. الأمطار تهدم القبور وتكشف سترها.. صور

إثيوبيا توقع على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة في هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور

إزاى تسوق عربيتك بدون أى خطر فى الأمطار .. صور

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور