البحث العلمي تفتتح "شهر العلوم المصري" بمحاضرة زاهي حواس

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إفتتاح شهر العلوم المصرى بمحاضرة عالم الآثار د.زاهى حواس ومحاضرته عن أسرار عالم الفراعنة.









وأشارت الأكاديمية إلى أن المحاضرة ستدور حول مقبرة توت عنخ آمون أعظم كشف أثري في العالم، والتي تم اكتشافها كاملة وهذا هو سر جمالها وعظمتها ، والتي احدثت جدلا كبيرا حيث أصابت لعنة الفراعنة جميع مكتشفيها ورغم ذلك مازال زاهي حواس لا يؤمن بهذه اللعنة وكتب 16 كتابًا عن "توت عنخ آمون" وأثبت أن الملك توت لم يقتل ولكنه مات خلال ركوبه العجلة الحربية.





وفي حالة وجود استفسار أو سؤال عن المحاضرة يكون عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/events/210274683504881/?active_tab=discussion





ويقام الافتتاح 1 مارس الساعة 10 صباحا فى مسرح السلام بدعوة مفتوحة للجميع للكبار والأطفال والحجز يكون عبر الرابط التالي:



