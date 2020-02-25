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أخبار البلد

الزند ناعيا مبارك: قضاة مصر سيذكرونه على مر السنين بالإعزاز والتقدير

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:13 م
الرئيس الأسبق محمد
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
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صدى البلد

نعى المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ووزير العدل الأسبق، ببالغ الحزن والأسى الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك الذي وافته المنية وانتقل إلى رحاب الله صباح اليوم بعد أن أمضى عمره فى خدمة وطنه وأمته مقاتلًا صلبًا لا تلين قناته وقائدا عسكريا فذا لعب دورًا بارزًا في استعادة الأرض وتطهيرها من دنس الغزاة فى حرب أكتوبر المجيدة كما حمل على كاهله أعباء التنمية والسلام والتقدم والرخاء لسنوات طوال على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات دون كلل أو ملل.

وأضاف الزند: «سيظل قضاة مصر الأوفياء على مر السنين يذكرونه بالإعزاز والتقدير تلك الخطوات الجبارة التي خطاها في سبيل تدعيم استقلال القضاء والحفاظ على هيبة رجاله إيمانا منه بأنه بالعدل تتقدم الأمم وترتقي ولا عدل إلا بقضاء نزيه مستقل».

 

واختتم: «رحم الله الفقيد رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته وجزاه عنا خير الجزاء .. كما أتقدم إلى أسرة الزعيم الراحل بخالص العزاء والمواساة سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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