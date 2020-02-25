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توك شو

الزند: حسني مبارك أمضى عمره في خدمة الوطن وأعلى من شأن القضاة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:10 م
حسنى مبارك
حسنى مبارك
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البهي عمرو

نعى المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عقب إعلان وفاته اليوم، الثلاثاء، عن عمر 91 عاما.


وقال المستشار أحمد الزند، إن الرئيس الراحل حسنى مبارك أمضى عمره فى خدمة الوطن قائدًا عسكريًا فذًا.

وأضاف المستشار أحمد الزند، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم
الإعلامى أحمد موسي، أن مبارك كان يتحدث بحساب، وكان يعلم أين يجلس ومع من يتحدث، وذلك خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح المستشار أحمد الزند، أن الرئيس الراحل مبارك كان يلبي جميع طلبات القضاة، ومن دون أي نقاش.

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ولفت المستشار أحمد الزند، إلى أن هناك موقفا يجب أن يذكر، كشهادة للرئيس الراحل مبارك، وقال إن مبارك تحدث عن أمول لـ القضاة وقال "اذهبوا بكره لـ الوزير بطرس غالى وزير المالية فى اليوم التالى لصرف الأموال، ولكن مبارك صمت لدقائق وقال "لا لا هخليه هو اللى يجلكم هنا" "الوزير اللي يجي للقاضي مش القاضى اللى يروح للوزير".

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