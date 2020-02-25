الزند: حسني مبارك أمضى عمره في خدمة الوطن وأعلى من شأن القضاة

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ولفت

المستشار أحمد الزند

، إلى أن هناك

موقفا يجب أن يذكر، كشهادة للرئيس الراحل مبارك، وقال إن مبارك تحدث عن أمول لـ

القضاة وقال "اذهبوا بكره لـ

الوزير بطرس غالى وزير المالية فى اليوم التالى لصرف الأموال، ولكن مبارك صمت

لدقائق وقال "لا لا هخليه هو اللى يجلكم هنا" "الوزير اللي يجي

للقاضي مش القاضى اللى يروح للوزير".