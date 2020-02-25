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برلمان

وزير البترول: الغاز الطبيعي من أعلى 5 قطاعات ساهمت في نمو الناتج المحلي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
استعرض وزير البترول، الدكتور طارق الملا، رؤية واستراتيجية وزارة البترول والمحاور التي اعتمدت عليها، للنهوض بالقطاع،   تمثلت في التركيز على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية ، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، مؤكدا أن قطاع البترول أصبح نموذجا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التحديث والتطوير، سواء من خلال رفع الكفاءة ، الشفافية، اخلاقيات العمل، الابتكار، معايير السلامة.


جاء ذلك خلال ورشة عمل حزب مستقبل وطن عن "تحديات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواكبة التطورات العالمية".


وأضاف أن تأمين الطاقة من خلال زيادة الإمدادات، تطوير وتوسيع البنية الأساسية، تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، بالإضافة للاستدامة المالية والتى تعتمد على معالجة متأخرات الشركاء والتشابكات المالية الداخلية، وإصلاح دعم الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة، وفيما يخص إدارة القطاع، سيتم تحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمى، واستغلال الكوادر الشبابية، وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات.


وأشار إلى أنه فيما يخص إنجازات قطاع البترول من الفترة 2015/2016 إلى 2018/2019، فى مجال مساهمة قطاع البترول فى النمو الاقتصادى، سواء القطاعات المساهمة فى نمو الناتج المحلى خلال عام 2018/2019، فقد ساهم قطاع الغاز الطبيعى بنسبة 19% حيث كان القطاع من أعلى 5 معدلات ساهمت في نمو الناتج المحلى بنسبة 21% يليها قطاع السياحة بنسبة 19% والاتصالات بنسبة 16% والتشييد والبناء بنسبة 8.7% وأخيرا قناة السويس سجلت 7.9%.


وفيما يخص الاستثمارات المحققة، فقد بلغت تريليون جنيه تقريبا تمثلت فى 500 مليار جنيه فى صورة مشروعات بدأ تشغيلها، و280 مليار جنيه فى شكل مشروعات جار تنفيذها، واخيرا 220 مليار جنيه مشروعات بدأ تنفيذها.

وكان حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، نظم ورشة عمل تحت عنوان " تحديات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواكبة التطورات العالمية"، وذلك بحضور  المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات الوزارة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

شارك في حضور الورشة، التي أدارتها النائبة رشا رمضان، أمينة المرأة بالحزب، والمهندس أسامة كمال أمين أمانة شئون الطاقة والبيئة بالحزب، والنائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب عصام بركات وكيل اللجنة، المهندس أشرف رشاد الشريف ، رئيس الحزب، المهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، ومحمد الجارحي، والمستشار أكمل الله فاروق، الأمناء العاميين المساعدين بالحزب،  وأمناء وأعضاء هيئات مكاتب الأمانات المركزية بالحزب،  وهيئات مكاتب الحزب ببعض المحافظات، و أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس.

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