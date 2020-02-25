صباح البلد يستعرض جهود المجتمع المدني للقضاء على ختان الإناث .. غدا

يقدم برنامج صباح البلد الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا الأربعاء فقرة متميزة مع الإعلامية هند النعساني حول اجتماع منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومى للمرأة لاستعراض جهود الجمعيات الأهلية والمجلس القومي للمرأة حول القضاء على ختان الإناث.





برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.





كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.





كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.