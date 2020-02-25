ماذا فعل بعد اغتيال الحريري؟.. جنبلاط: حسني مبارك كان صديقا كبيرا لـ لبنان

تقدم وليد جنبلاط، رئيس حزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، بخالص العزاء لمصر في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
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وقال "جنبلاط"، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الأمانة التاريخية تقضي بالاعتراف أن الرئيس مبارك كان صديقًا كبيرًا للبنان، ووقف معنا في أوج المحنة بعد اغتيال رفيق الحريري لإخراج قوات النظام السوري، كما ساهم في إنشاء المحكمة الدولية".
وأضاف "مصر العربية تبقى داعمًا لاستقرار لبنان واستقلاله ودولة محورية في الشرق العربي، رحمه الله".
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وتوفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ91 عاما في مستشفى المعادي العسكري.