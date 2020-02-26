منعاً للإحراج .. 4 حيل لتعطير فمك في ثوانٍ معدودة

3. تناولى التفاح فهو يحتوى على مركبات البوليفينول التى تخلصك من رائحة الفم الكريهة.

3. تناولى التفاح فهو يحتوى على مركبات البوليفينول التى تخلصك من رائحة الفم الكريهة.