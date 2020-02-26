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مرأة

منعاً للإحراج .. 4 حيل لتعطير فمك في ثوانٍ معدودة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:05 ص
رائحة الفم
رائحة الفم
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لمياء الياسين
رائحة الفم الكريهة تشكل لك مصدر إزعاج يمكنك التخلص منها بطرق سهلة وسريعة يقدمها لك موقع برايت سايد

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1-  عليك تناول الماء المضاف إليه الليمون فهو  يعد سببا رئيسيا للتخلص من رائحة الفم الكريهة

2. عليك مضغ الخضراوات الخضراوات الورقية مثل النعناع  والبقدونس فكلاهما يطهر الفم ويمنحك رائحة فم عطرة .

3. تناولى التفاح فهو يحتوى على مركبات البوليفينول  التى تخلصك من رائحة الفم الكريهة. 

4. مص شريحة من الليمون أو الضغط عليها في كوب من الماء. فهو فعال فى تعطير فمك .

إليك وصفة خل التفاح لتعطير الفم:
ملعقة من خل التفاح
فنجان ماء صغير
ملعقتان كبيرتان من خل التفاح

طريقة تطبيق الغرغرة:
امزجى جميع المكونات وقومى بالمضمضة والغرغرة به لمدة 3 دقائق ثلاث إلى أربع مرات يوميا لتعطير رائحة فمك.
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