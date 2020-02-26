منعاً للإحراج .. 4 حيل لتعطير فمك في ثوانٍ معدودة
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:05 ص
رائحة الفم
رائحة الفم الكريهة
تشكل لك مصدر إزعاج يمكنك التخلص منها بطرق سهلة وسريعة يقدمها لك موقع برايت سايد
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2. عليك مضغ الخضراوات الخضراوات الورقية مثل النعناع والبقدونس فكلاهما يطهر الفم ويمنحك رائحة فم عطرة .
3. تناولى التفاح فهو يحتوى على مركبات البوليفينول التى تخلصك من رائحة الفم الكريهة.
4. مص شريحة من الليمون أو الضغط عليها في كوب من الماء. فهو فعال فى تعطير فمك .
إليك وصفة خل التفاح لتعطير الفم:
ملعقة من خل التفاح
فنجان ماء صغير
ملعقتان كبيرتان من خل التفاح
طريقة تطبيق الغرغرة:
امزجى جميع المكونات وقومى بالمضمضة والغرغرة به لمدة 3 دقائق ثلاث إلى أربع مرات يوميا لتعطير رائحة فمك.