خالد عبد العزيز وهاني أبوريدة يؤديان واجب العزاء في عمرو مصطفى فهمي

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة، على التواجد في عزاء عمرو مصطفى فهمي، السكرتير الأسبق للاتحاد الأفريقي، الذي يقام في أحد المساجد بمدينة السادس من أكتوبر.
وكان ضمن الحضور كل من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد وهانى أبو ريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم السابق.
وتوفي عمرو مصطفى مراد فهمي، أول أمس، بعد صراع مع مرض السرطان، ووافته المنية عن عمر ناهز 37 عاما، وهو ينتمي لعائلة أهلاوية، وعمل والده من قبل في منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي.
تخرج عمرو فهمي في قسم إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، حصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، نجح فى اجتياز دبلومة الفيفا فى إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، والتحق بالعمل فى الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015.
وعمل كمساعد منسق ببطولة كأس العالم للشباب فى تركيا 2013، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم أفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين، تم تعيينه مديرا لبطولتى كأس الأمم الأفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، أعلن الترشح لخوض انتخابات رئاسة "الكاف" المحدد لها عام 2021.