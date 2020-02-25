خالد عبد العزيز وهاني أبوريدة يؤديان واجب العزاء في عمرو مصطفى فهمي

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة، على التواجد في عزاء عمرو مصطفى فهمي، السكرتير الأسبق للاتحاد الأفريقي، الذي يقام في أحد المساجد بمدينة السادس من أكتوبر.





وكان ضمن الحضور كل من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد وهانى أبو ريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم السابق.



