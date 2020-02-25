نقدم لكم طريقة عمل كيكة بالعسل الأسود بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير كيكة بالعسل الأسود

2 بيضة

نصف كوب زبدة سايحة

نصف كوب سكر

نصف كوب عسل اسود

1 ملعقة كبيرة بيكينج بودر

1 ملعقة قرفة

فانيليا

رشة ملح

سمسم لتبطين الصينية





للوجه

عسل اسود

سوداني مجروش





طريقة عمل كيكة بالعسل الأسود

في الخلاط ت ضاف الفانيلا وتخلط جيدا و في بولة يخلط الدقيق مع بيكينج بودر ثم يضاف القرفة ورشة ملح

* يضاف خليط البيض والعسل على خليط الدقيق وتقلب جيدا ثم تدهن الصينية بالزيت وتبطن بالسمسم