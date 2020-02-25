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طريقة عمل كيكة بالعسل الأسود

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:26 م
طريقة عمل كيكة بالعسل
طريقة عمل كيكة بالعسل الأسود
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل كيكة بالعسل الأسود بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كيكة بالعسل الأسود
2 بيضة 
نصف كوب زبدة سايحة 
نصف كوب سكر 
نصف كوب عسل اسود 
1 ملعقة كبيرة بيكينج بودر 
1 ملعقة قرفة 
فانيليا 
رشة ملح 
سمسم  لتبطين الصينية

للوجه
عسل اسود 
سوداني مجروش 

طريقة عمل كيكة بالعسل الأسود
في الخلاط تضاف الفانيلا وتخلط جيدا و في بولة يخلط الدقيق مع بيكينج بودر ثم يضاف القرفة ورشة ملح
* يضاف خليط البيض والعسل على خليط الدقيق وتقلب جيدا ثم تدهن الصينية بالزيت وتبطن بالسمسم
* ثم يوضع الخليط ويدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم الكيكة وتزين بالعسل الأسود والسوداني المجروش
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