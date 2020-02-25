نقدم لكم طريقة عمل كيكة بالعسل الأسود بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير كيكة بالعسل الأسود
2 بيضة
نصف كوب زبدة سايحة
نصف كوب سكر
نصف كوب عسل اسود
1 ملعقة كبيرة بيكينج بودر
1 ملعقة قرفة
فانيليا
رشة ملح
سمسم لتبطين الصينية
للوجه
عسل اسود
سوداني مجروش
طريقة عمل كيكة بالعسل الأسود
في الخلاط تضاف الفانيلا وتخلط جيدا و في بولة يخلط الدقيق مع بيكينج بودر ثم يضاف القرفة ورشة ملح
* يضاف خليط البيض والعسل على خليط الدقيق وتقلب جيدا ثم تدهن الصينية بالزيت وتبطن بالسمسم
* ثم يوضع الخليط ويدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم الكيكة وتزين بالعسل الأسود والسوداني المجروش