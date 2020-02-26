AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ما الذي يجب أن تتناوله السيدات بعد الولادة ؟

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:11 ص
اكلات ما بعد الولادة
اكلات ما بعد الولادة
Advertisements
نهى هجرس
تعانى العديد من السيدات بسبب تساقط الشعر بعد الولادة، أو ضعف الصحة، وعدم القدرة على التحرك وفعل الكثير من الأشياء.

ووفقًا لموقع "health line" إليكى أهم الفيتامينات والمكملات التى يجب تناولها بعد الولادة

المكملات الغذائية :-
تناولي المكملات الغذائية التي بها فيتامينات تساعد في الحفاظ على الصحة و من أهمها الكالسيوم و الزنك و أحماض أوميغا كما ينصح بتناول بذور الكتان و زيت السمك. 

الفيتامينات:-
و من أهم العناصر التي تفيد الشعر والصحة بشكل كبير وتجعله قويًا وحيويًا هي فيتامينات أ و ب 5 و ب 6.

تناول الحبوب الكاملة:-
اهتمي بتناول الحبوب الكاملة لأنها تمنح الجسم مجموعة فيتامينات ب التي تفيد الصحة، و تقاوم ظهور الشيب، و تمد الجسم بعناصر عامة مثل الزنك و الحديد. 

اقرأ أيضًا:

الخضروات والفاكهة:-
احرصي على تناول الخضراوات والفواكه لأنها تحتوي على مستويات عالية من الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تعمل على إعادة نمو الشعر و تحمي بصيلاته ومن اهمها العنب البري والتوت البري والكيوي و الفلفل والسبانخ والخرشوف.

تناول المكسرات :-
تناولي المكسرات و لا سيما الجوز لأنها تحتوي على بروتينات و أحماض دهنية تمنح الشعر القوة و المرونة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج النحافة .. 27 حلا فعالا للتخلص منها

خطيرة وقاتلة.. استشاري قلب يكشف حقيقة المكملات الغذائية في الجيم..فيديو

لو بتشعري بخمول.. 5 أطعمة تساهم في تحفيز نشاط الغدة الدرقية

ترشيحاتنا

بـ مكونات في المطبخ.. وصفة غير متوقعة لتنظيف البوتاجاز في دقائق

أخبار النادي الأهلي اليوم.. القلعة الحمراء تحتفل بالفوز على الزمالك.. ورمضان صبحي جاهز لـ صن داونز

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور

صديق مقرب لـ إمام عاشور ينفي لـ صدى البلد الاعتداء على نجم الزمالك

إثيوبيا توقع على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة في هذا التوقيت

أخبار الرياضة | اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك بخصم 6 نقاط للأبيض.. الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة.. وجمال حمزة على كف عفريت بسبب زوجته

AdvertisementS

اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك.. وخصم 6 نقاط للأبيض

الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة بتوقيع عقود لمدة 3 مواسم

تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. والتعدي عليه داخل منزله

انخفاض الحرارة 10 درجات .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو

مصدر أمني يكشف حقيقة غلق الطرق بسبب جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك

إثيوبيا توقع على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة في هذا التوقيت

وزير البترول يفجر مفاجأة حول رفع الدعم عن أسطوانات الغاز

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور

تصريح دفن الرئيس الأسبق.. وفاة حسني مبارك بـ قصور بالكلى ورفرفة أذنية بالقلب

إجراءات استثنائية في عدد من المدارس بسبب جنازة مبارك

أخبار الرياضة | اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك بخصم 6 نقاط للأبيض.. الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة.. وجمال حمزة على كف عفريت بسبب زوجته

إغلاق شوارع في القاهرة بسبب جنازة حسني مبارك.. محافظة القاهرة تنفي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور

إزاى تسوق عربيتك بدون أى خطر فى الأمطار .. صور

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور