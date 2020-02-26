ما الذي يجب أن تتناوله السيدات بعد الولادة ؟

تعانى العديد من السيدات بسبب تساقط الشعر بعد الولادة، أو ضعف الصحة، وعدم القدرة على التحرك وفعل الكثير من الأشياء.





ووفقًا لموقع "health line" إليكى أهم الفيتامينات والمكملات التى يجب تناولها بعد الولادة





المكملات الغذائية :-

تناولي المكملات الغذائية التي بها فيتامينات تساعد في الحفاظ على الصحة و من أهمها الكالسيوم و الزنك و أحماض أوميغا كما ينصح بتناول بذور الكتان و زيت السمك.





الفيتامينات:-

و من أهم العناصر التي تفيد الشعر والصحة بشكل كبير وتجعله قويًا وحيويًا هي فيتامينات أ و ب 5 و ب 6.





تناول الحبوب الكاملة:-

اهتمي بتناول الحبوب الكاملة لأنها تمنح الجسم مجموعة فيتامينات ب التي تفيد الصحة، و تقاوم ظهور الشيب، و تمد الجسم بعناصر عامة مثل الزنك و الحديد.





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الخضروات والفاكهة:-

احرصي على تناول الخضراوات والفواكه لأنها تحتوي على مستويات عالية من الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تعمل على إعادة نمو الشعر و تحمي بصيلاته ومن اهمها العنب البري والتوت البري والكيوي و الفلفل والسبانخ والخرشوف.





تناول المكسرات :-

تناولي المكسرات و لا سيما الجوز لأنها تحتوي على بروتينات و أحماض دهنية تمنح الشعر القوة و المرونة.



