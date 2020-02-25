دوري الأكاديميات .. فوز مونتريال على عبور المقاصة 2-0 .. صور





وشهدت الجولات الماضية ، مباريات قوية بين الأشبال في مختلف الفرق المشاركة في دوري الأكاديميات ، ومنهم فريق مونتريال بقيادة محمد حسين المدير الفني، الذي حقق فوز صعب على مقاصة العبور 2-0.





وتقام المباريات على ملاعب نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس ، على مجموعتين ، بمشاركة العديد من الأكاديميات المميزة.





ويهدف الدوري إلى اكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم وتحفيز الرياضيين الصغار على الفوز والتسابق واللعب الجماعي من أجل تحقيق مستوى أفضل، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





تتواصل مباريات دوري الأكاديميات بمنطقة القاهرة ، مواليد 2011 تحت 8 سنوات ، التابعة لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم، والتي تقام على دورين.