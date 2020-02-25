بلاش بوس وأحضان.. طبيب مناعة يوضح كيفية تعزيز المناعة لتجنب الاصابة بفيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن فيروس كورونا أصبح يهدد الدول خاصة بعد زيادة حالات الوفيات في إيران إلى 15 حالة، وفي البحرين 23 حالة، والإمارات 13 حالة، والكويت 8 حالات ، والعراق 5 حالات، وعمان 4 حالات.





وأضاف «مجدي بدران» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» على المذاع على قناة «الحدث اليوم» أن هناك إنتشار للفيروس في منطقة الخليج نتيجة إنتقال بعض الحالات المصابة سواء سائحين او زيارات دينية من إيران، موضحا أن الحالات المصابة بفيروس كورونا في إيران الذي أعلن عنه أقل من العدد الحقيقي وهذا واضح.





وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة،أن إيران تعاني من نقص في الرعاية والأدوات المطلوبة للتعامل مع المرضى، وبالتالي هناك خلل في طهران وهذا قد يؤثر على الدول القريبة والمجاورة لحدودها.





وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بعمل تجهيزات وتأمينات شديدة لمواجهة فيروس كورونا، ولكن لابد أن المواطن يكون على وعي تام بشأن فيروس كورونا او اي وباء آخر لكي نستطيع التعامل معه دون اي ضرر.





وطالب بعدم تبادل القبلات والأحضان أثناء السلام، وكل من يصاب بالأنفلونزا يجلس في المنزل حتى يشفى من المرض، مؤكدا أن أصحاب المناعة الضعيفة لابد من اتباع الأساليب الصحية السليمة والنوم مبكرا، وتناول الإفطار وممارسة الحركة ورياضة المشي، مؤكدا أن التدخين أحد العوامل التي تؤدي الي نقص المناعة،