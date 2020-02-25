ثقافة الدقهلية تناقش كتاب "فتاة في معقل الإرهاب"

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية، حيث نظم قصر ثقافة منية النصر بالتعاون مع الإدارة الصحية بمنية النصر ندوة تثقيف صحي "الوقاية من مرض سرطان الثدي" ألقتها د.ولاء خليفة، تناول اللقاء التعريف بالمرض والفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، وأسباب الإصابة به، وكيفية الاكتشاف المبكر للمرض، والإرشادات التي يجب إتباعها حال اكتشاف الإصابة بالمرض وكيفية العلاج والرد على تساؤلات الحضور، كما ناقش مسؤول النشاط ببيت ثقافة بني عبيد كتاب "الصحة النفسية" والذي يوضح أنه يجب على الإنسان أن يحقق التكيف عن طريق التلاؤم مع المتغيرات والظروف وأن يشعر بالرضا حتى يستطيع أن يحقق قدرا معقولا من التوافق النفسي يكفل له قدرا مناسبا من الصحة النفسية يجعل منه إنسانا سويا.





ناقش قصر ثقافة الطفل كتاب "فتاة في معقل الإرهاب" تأليف انتصار النمر، ناقشه الشاعر علي عبد العزيز، تروي فيه الكاتبة قصتها مع الإرهاب بعد أن اتصل بها إرهابي تلفونيا يريد التوبة والعودة إلي أرض الوطن، ومن خلال العمل تستعرض الكاتبة الأعمال الإرهابية من سرقات و قتل و هكذا.





ضمن جهود دعم ذوي القدرات الخاصة أعد قصر ثقافة المنصورة يوم ترفيهي فني بمدرسة النور للمكفوفين تضمن توزيع نسخ مجلة قطر الندى الشهرية بطريقة برايل بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الأغاني التراثية الخاصة بالأطفال.



