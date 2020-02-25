AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ثقافة الدقهلية تناقش كتاب "فتاة في معقل الإرهاب"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:19 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية، حيث نظم قصر ثقافة منية النصر بالتعاون مع الإدارة الصحية بمنية النصر ندوة تثقيف صحي "الوقاية من مرض سرطان الثدي" ألقتها د.ولاء خليفة، تناول اللقاء التعريف بالمرض والفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، وأسباب الإصابة به، وكيفية الاكتشاف المبكر للمرض، والإرشادات التي يجب إتباعها حال اكتشاف الإصابة بالمرض وكيفية العلاج والرد على تساؤلات الحضور، كما ناقش مسؤول النشاط ببيت ثقافة بني عبيد  كتاب "الصحة النفسية" والذي يوضح أنه يجب على الإنسان أن يحقق التكيف عن طريق التلاؤم مع المتغيرات والظروف وأن يشعر بالرضا حتى يستطيع أن يحقق قدرا معقولا من التوافق النفسي يكفل له قدرا مناسبا من الصحة النفسية يجعل منه إنسانا سويا.

ناقش قصر ثقافة الطفل كتاب "فتاة في معقل الإرهاب" تأليف انتصار النمر، ناقشه الشاعر علي عبد العزيز، تروي فيه الكاتبة قصتها مع الإرهاب بعد أن اتصل بها إرهابي تلفونيا يريد التوبة والعودة إلي أرض الوطن، ومن خلال العمل تستعرض الكاتبة الأعمال الإرهابية من سرقات و قتل و هكذا.

ضمن جهود دعم ذوي القدرات الخاصة أعد قصر ثقافة المنصورة يوم ترفيهي فني بمدرسة النور للمكفوفين تضمن توزيع نسخ مجلة قطر الندى الشهرية بطريقة برايل بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الأغاني التراثية الخاصة بالأطفال.

نظم قصر ثقافة الطفل، وبيت ثقافة بلقاس، ومكتبة شبرا سندي ورش فن تشكيلي، ونظم قصر ثقافة نجيب سرور ومكتبات دماص، المجاهد حسن طوبار، كفر الترعة ورش حكي، بينما نفذ بيت ثقافة المقاطعة مسابقة ثقافية للأطفال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثقافة الدقهلية تحتفي بـ اليوم العالمي للعصا البيضاء

ثقافة القاهرة تناقش مؤلفات «جبران خليل جبران»

ورش فنية احتفالا بأعياد الكريسماس بثقافة القليوبية

ثقافة الدقهلية تناقش أمراض الشتاء وكيفية الوقاية منها

"حقوق الإنسان وثورة 25 يناير" كتاب ناقشه قصر ثقافة كفر شكر

ثقافة المنوفية تناقش "دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع"

ترشيحاتنا

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور

لحظة مؤثرة.. شاهد علاء مبارك يعلن وفاة والده

فاروق حسني: مبارك له بصمة في المتحف الكبير.. بعض الوزراء طالبوا بحمايتهم من الإعلام ولكنه رفض

وفاة حسني مبارك.. تحضيرات دفن الرئيس الأسبق في مدافن العائلة.. فيديو

جابتلنا العار.. نجاران يقتلان والدتهما المسنة بأسيوط

تأجيل حفل عمرو دياب للحداد على حسني مبارك .. تعرف على ميعاده الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور

خلي بالك قبل شراء أي سيارة زيرو من المعرض.. صور

أهالي بركة الحاج ينتشلون الموتى.. الأمطار تهدم القبور وتكشف سترها.. صور