AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس المتهمة بدفن طفلتها بمقابر الوالدة في حلوان

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
Advertisements
عمرو خليفة
أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، بتجديد حبس المتهمة بدفن طفلتها السفاح بمقابر عزبة الوالدة بحلوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وصرحت النيابة بدفن جثة الطفلة، عقب التشريح واستخراج منها تحليل "DNA" لبيان حقيقة نسبها بالسيدة المتهمة، وإعداد تقرير حول الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الحادث، وقررت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمة تربطها علاقة غير شرعية بعاطل، ونتج عن ذلك حملها بتوأم ولم يتم تسجيلها في السجلات الرسمية للمواليد. 

وأضافت التحقيقات أن المتهمة عقب وفاة طفلتها، اختمر بذهنها دفنها بالمقابر لعدم افتضاح أمر علاقتها غير المشروعة مع عاطل، حيث أشارت التحقيقات بأن الكلاب هى من كشفت جثة الطفلة.

وتلقى العميد علاء جودة مأمور قسم حلوان بلاغا بالعثور على جثة طفلة بمنطقة مدافن عزبة الوالدة دائرة القسم وعلى الفور انتقل النقيب أحمد فتحى معاون مباحث القسم إلى مكان البلاغ وتبين وجود جثة طفلة بالعقد الأول من عمرها وبها أثار عقر بجسدها ووجه المقدم أحمد البندارى رئيس مباحث حلوان بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شك في سلوكها.. حبس أب قتل ابنته بالاشتراك مع نجله بحلوان

حبس مقاول وطالب مطلوبين على ذمة قضية جنائية في حلوان

هنا يرقد جثمان الطفلة ضحية الختان بأسيوط .. صور

حبس عاطل لاتهامه بقتل سيدة في حلوان بسبب 450 جنيها

المتهم بقتل بائعة الألبان بحلوان يمثل جريمته في حراسة الشرطة

لـ تبولها اللاإرادي..حبس تاجر وزوجته لاتهامهما بتعذيب طفلة حتى الموت.. والنيابة تأمر بتشريح الجثة

ترشيحاتنا

بشرى للمواطنين حول موعد تحسن الأحوال الجوية .. فيديو

بـ مكونات في المطبخ.. وصفة غير متوقعة لتنظيف البوتاجاز في دقائق

طبيبة إندونيسية: النساء معرضات للحمل داخل حمامات السباحة المشتركة بدون معاشرة.. تفاصيل

وزير البترول يفجر مفاجأة حول رفع الدعم عن أسطوانات الغاز

بشرى سارة لجماهير النصر السعودي قبل لقاء أهلي جدة

نجيب ساويرس يذكر إنجازات الرئيس الراحل حسني مبارك.. شاهد

AdvertisementS

اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك.. وخصم 6 نقاط للأبيض

الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة بتوقيع عقود لمدة 3 مواسم

تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. والتعدي عليه داخل منزله

انخفاض الحرارة 10 درجات .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو

مصدر أمني يكشف حقيقة غلق الطرق بسبب جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك

إثيوبيا توقع على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة في هذا التوقيت

وزير البترول يفجر مفاجأة حول رفع الدعم عن أسطوانات الغاز

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور

تصريح دفن الرئيس الأسبق.. وفاة حسني مبارك بـ قصور بالكلى ورفرفة أذنية بالقلب

إجراءات استثنائية في عدد من المدارس بسبب جنازة مبارك

أخبار الرياضة | اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك بخصم 6 نقاط للأبيض.. الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة.. وجمال حمزة على كف عفريت بسبب زوجته

إغلاق شوارع في القاهرة بسبب جنازة حسني مبارك.. محافظة القاهرة تنفي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور

إزاى تسوق عربيتك بدون أى خطر فى الأمطار .. صور

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور