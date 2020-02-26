تجديد حبس المتهمة بدفن طفلتها بمقابر الوالدة في حلوان

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، بتجديد حبس المتهمة بدفن طفلتها السفاح بمقابر عزبة الوالدة بحلوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات.





وصرحت النيابة بدفن جثة الطفلة، عقب التشريح واستخراج منها تحليل "DNA" لبيان حقيقة نسبها بالسيدة المتهمة، وإعداد تقرير حول الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الحادث، وقررت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمة تربطها علاقة غير شرعية بعاطل، ونتج عن ذلك حملها بتوأم ولم يتم تسجيلها في السجلات الرسمية للمواليد.





وأضافت التحقيقات أن المتهمة عقب وفاة طفلتها، اختمر بذهنها دفنها بالمقابر لعدم افتضاح أمر علاقتها غير المشروعة مع عاطل، حيث أشارت التحقيقات بأن الكلاب هى من كشفت جثة الطفلة.



