لـ شكه في سلوكها.. حبس قاتل شقيقته بـ حلوان 15 يومًا

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان بتجديد حبس المتهم بقتل شقيقته لشكها في سلوكها 15 يوما على ذمة التحقيقات.





وأمرت نيابة حلوان بتشريح جثة فتاة حلوان والتى قتلت على يد شقيقها بداخل شقة بالمشروع الأمريكى، وإعداد التقرير الطبى بشأن المتوفية لاستخراج تصريح الدفن، كما قررت بحبس المتهم ويدعى "م.ط" 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الحادث، واستدعاء شهود العيان والجيران لسماع أقولهم للوقوف على ملابسات الواقعة.





وأدلى سائق توك توك، يدعى "محمد طه"، المتهم بقتل شقيقته، داخل شقة سكنية بالمشروع الأمريكي، بمدينة حلوان، باعترافات تفصيلية أمام رجال مباحث جنوب القاهرة، وقال إن شقيقته تم ضبطها داخل شقة دعارة، وسجنت على خلفية الواقعة لمدة 3 سنوات، وبعد خروجها من محبسها هربت وأقامت بمفردها، واستمر الأهالي بمعايرته بسبب أن شقيقته لها ملف آداب، فقرر التخلص منها، عندما علم بمكان اختبائها.





وتابع المتهم، أنه ذهب إلى شقتها وقام بذبحها وقطع رأسها بسلاح أبيض "سكين"، وذهب وسلم نفسه لرجال الأمن.





تعود تفاصيل الواقعة عندما عثر الأهالى على جثة فتاة بالعقد الثاني من العمر غارقة في دمائها، وعلى الفور انتقل رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم أحمد البندارى رئيس المباحث وشكل فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة الفتاة، ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة وتفريغ الكاميرات المحيطة بالمكان، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "محمد. ط" شقيق الضحية وأنه قام بقتلها بسبب علاقتها بأحد الشباب.



