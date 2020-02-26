أيمن صابر: السوشيال ميديا فرصة الشباب لتوصيل أصواتهم

أبدى المطرب أيمن صابر رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي وقال فى تصريحات لـ«صدى البلد»، أنها السوشيال ميديا مهمة.

وتابع أنها ساعدت جيل كبير فى توصيل صوته للجمهور، وتحقيق نجاح باهر، وهذا الأمر على المواهب الشابة التى لا تجد فرصة.

أيمن صابر قدّم أول أغنية له من ألحانه الخاصة وتحمل اسم "روحي معاك" في 2010 ، وبعدها قدّم "دويتو" مع صديقه حمادة سعيد بعنوان "لون ماضينا" في 2011 وفي عام 2012 قام بغناء دعاء ديني، وكانت انطلاقته في 2016 بأغنية "اتعودت غيبتك" ومع بداية عام 2019 أصدر أول فيديو كليب بعنوان "بحنلها" والذي قام بتصويره في لبنان مع المخرجة راندلا قديح بالتعاون مع أحمد عِوَض وألحانه.