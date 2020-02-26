مفاجآت وتحديات.. «الملا» بورشة عمل.. مستقبل وطن: أسعار المواد البترولية قد تشهد انخفاضاً الشهر المقبل.. والغاز الطبيعي من أعلى 5 قطاعات ساهمت في نمو الناتج المحلي

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"الملا" يستعرض مراحل وتحديات قطاع البترول في آخر 8 سنوات





عقد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، أمس الثلاثاء، ورشة عمل عن "تحديات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواكبة التطورات العالمية" بحضور وزير، المهندس طارق الملا.





أكد المهندس طارق الملا، أن قطاع البترول شهد تحديات كبيرة، لكن الوزارة واجهتها من خلال مجموعة من المعايير، التي كان لها الفضل في نهوض القطاع مرة أخرى.





وأوضح أن هذه المعايير تمثلت في جذب الاستثمارات الأجنبية، وترشيد الدعم على المنتجات البترولية، وتحرير سعر الصرف، وذلك في إطار الإصلاح الاقتصادي أيضا، مشيرا إلى أن عدم تحرير سعر الصرف، كان له أثره السلبي في عكوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر، وتعاظم المشاكل التي تواجههم.





وأضاف وزير البترول، أنه من ضمن المعايير التي تم وضعها للنهوض مرة أخرى بقطاع البترول، هو ترسيم الحدود، والتي كان لها الفضل في العديد من الإكتشافات، أبرزها حقل ظهر، وتمكنت مصر من طرح أول مزايدة عالمية، بفضل ترسيم الحدود.





وأشار المهندس طارق الملا إلى أن هناك اكتشافات سابقة حدثت بالفعل، لكنها غير منمية، ولم يكن هناك اهتمام بها في السابق، على عكس الاكتشافات الحالية، التي تم فيها التنسيق مع كبرى الشركات العالمية، وتم مراجعة المعادلة السعرية مع الشركات، حتى تكون هناك استفادة للطرفين.





وأكد أن نجاح قطاع البترول والتوصل إلى اكتشافات حقول الغاز الجديدة، لم تأت من فراغ، ولم تكن أيدي الدولة مرتعشة، لكن كان هناك دعم حقيقي، وإلا لم تكن لتحدث هذه الاكتشافات لحقوق الغاز، ونهضة قطاع البترول، مضيفا: "هذه الاكتشافات ما كانت لتحدث لولا التعجل في التنفيذ".





وأوضح طارق الملا أن الاكتشافات كان مخططاً لها أن تكون خلال 3 سنوات، وكان اليوم الواحد فقط يكلف الدولة 500 ألف دولار، لكن الدولة لم أظهرت نيتها في دعم القطاع بشكل حقيقي، وتم الاستجابة ودفع المبلغ، وتم التنقيب عن حقول الغاز واكتشاف حقل ظهر خلال شهر ونصف فقط، وتم الانتهاء من البرنامج الفني خلال 6 أشهر.





وأشار إلى أنه نتيجة هذه الإصلاحات والمعايير التي نهضت بقطاع الطاقة أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، بعد تذليل العقبات التي كانت تقف أمام القطاع.





ولفت إلى أنه بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، بدءا الدولة التوجه نحو الترويج لثرواتها في الخارج، وعدم الاكتفاء بالجانب المحلي، وتم حور مؤتمرات دولية وإقامة جناح خاص لمصر بها، تحت رعاية شركات الطاقة المصرية.





كما أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن أسعار الطاقة من الوارد رفعها أو خفضها، خلال الفترة المقبلة، وفقا لمتوسط سعري البرميل والدولار خلال الثبات أشهر السابقة لموعد المراجعة الجديدة لأسعار الطاقة، والتي تتم كل 3 شهور.





وقال وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته، إنه من المقرر أن تتم مراجعة أسعار المواد البترولية خلال الشهر المقبل، ومن الوارد جدا أن يتم خفضها، وفي ظل تراجع الدولار.





وتحدث طارق الملا عن الزخم الذي يحدث حول أسعار الطاقة بشكل دائم، مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 لم يتم التطرق لسعر الدولار، لكن مع تحريك سعر المواد البترولية لأول مرة منذ 5 سنوات كان هناك هجوم، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك مراعاة من جانب المواطنين لظروف البلاد.





وأكد وزير البترول أن أسعار الطاقة لا يتم احتسابها وفقا للسعر العالمي، لأن مصر وإن كان بها اكتفاء ذاتي، إلا أنه ليس هناك فائضا في القطاع، مضيفا: "ليس معنى أن دولة ما تبيع البترول بسعر معين، أن تلتزم مصر بنفس السعر، هناك معايير أخرى تحكم هذا الأمر".



