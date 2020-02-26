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تعليم

14 دولة عربية وأجنبية تشارك في المؤتمر السنوي الحادي عشر لعلاج الأورام بجامعة أسيوط

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:38 ص
جامعة اسيوط
جامعة اسيوط
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قســم التعليــــم
كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن إطلاق الجامعة لمؤتمرها الدولي الحادي عشر لقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب خلال الشهر الجاري في الفترة من اليوم 26 فبراير إلى 28 فبراير 2020 .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للتعرف على أحدث الأبحاث والدراسات المتعلقة بالكشف عن أمراض الأورام وأفضل سبل العلاج المتطورة .

وصرح الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بأنه من المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة 58 أستاذاً واستشارياً متخصصاً من نحو 14 دولة عربية وأجنبية من مصر والسعودية والكويت ، والجزائر وتونس والسودان والإمارات ولبنان والأردن وسوريا وألمانيا وأمريكا وكندا وفرنسا ، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تتضمن المؤتمر مشاركته فى حملة 100 مليون صحة على هامش المؤتمر بالأقصر والتي من المقرر أن تتضمن حملات تهدف للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي .


وأضافت الدكتورة علا نبيه الأستاذ المساعد بقسم علاج الأورام وسكرتير عام المؤتمر أنه سوف يتم عقد 7 جلسات علمية عن أورام الرأس والرقبة والرئة والثدي والجهاز الهضمي والجهاز البولي التناسلي .

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