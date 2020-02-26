AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

«JANNA» للإسكان الفاخر.. الإسكان تكشف تفاصيل ومستجدات المشروع.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:40 ص
مشروع JANNA
مشروع JANNA
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن وزارة الإسكان تعمل في أكثر من محور لجميع شرائح المجتمع، لمحدودي الدخل الإسكان الاجتماعي، والمتوسط بـ دار مصر، للإسكان الفاخر بمشروع JANNA.

وأضاف «عمرو خطاب» خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحدث اليوم» أن بعد النجاح الكبير التي حققته وزارة الإسكان في مشروع دار مصر قدمت مشروع  JANNA، بمساحة تبدأ من 100 إلى 150 مترًا موجهاً لفئات الشباب متوسط الدخل.

وأشار المتحدث بأسم وزارة الإسكان، إلى أنه لأول مرة المشروع ينفذ في مدن الصعيد لخدمة الأهالي، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قامت بتسليم وحدات للإسكان في مدينة قنا الجديدة إسكان إجتماعي.

وكان قد صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة المسلحة لأعمدة الدور الأرضي لعددٍ من عمارات مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة ملوي الجديدة، تمهيدًا لبدء تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة لسقف الدور الأرضي والأدوار المتكررة، مشيرًا إلى أنه جارٍ استكمال أعمال الأساسات المسلحة لباقي العمارات بالمشروع.

كما قال المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، إنه تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية للأساسات عدد ٢٦ عمارة، وكذا الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة للأساسات عدد ١٣ عمارة بمشروع"JANNA" بمدينة ملوي الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي استكمالًا لتنفيذ الأعمال لعدد ٣٤ عمارة نموذج "JANNA " (أرضي + ٧ أدوار)، كما تم الانتهاء من أعمال الفورمة للطرق بالمرحلة العاجلة بالمدينة.

وأضاف الدكروري، أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة للمشروع بزيادة معدات صب ونقل الخرسانة للوصول إلى معدل (١٥٠٠ م٣ / يوم)، حتى يتم الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة له، مضيفًا أن ذلك جاء بعد الانتهاء من أعمال المعايرة للخلاطة المركزية التي تم تجهيزها بالمدينة بمعرفة مركز بحوث الإسكان والبناء.

جدير بالذكر أنه سبق فتح باب الحجز لعدد 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوي الجديدة، والتي تبعد عن مدينة ملوي القائمة مسافة حوالي 12كم، وتقع شرق الطريق الصحراوي الغربي(القاهرة - أسيوط). 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البدء في صب الخرسانة المسلحة لأعمدة عمارات مشروع JANNA بـ ملوي الجديدة

محور العبور ومثلث الأمل.. المجتمعات العمرانية تتفقد مشروعات القاهرة الجديدة

الإسكان: بدء صب الخرسانة المسلحة لأعمدة عمارات مشروع JANNA بـ ملوي الجديدة.. ورئيس المجتمعات العمرانية يتفقد محور العبور ومثلث الأمل.. وتنظيم مياه الشرب يعقد اجتماعا لبحث تطوير القطاع

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: جارٍ تنفيذ 8760 وحدة بمشروع JANNA للإسكان الفاخر

وزير الإسكان: استثمارات بالمليارات فى المدن الجديدة بصعيد مصر

تنفيذ 34 عمارة بمشروع JANNA فى ملوي الجديدة

ترشيحاتنا

محمد صلاح بصحبة وكيله في أحد المطاعم الصينية.. صور

إجراءات استثنائية في عدد من المدارس بسبب جنازة مبارك

جاري نيفيل: محمد صلاح سيغادر ليفربول قريبا إلى برشلونة أو ريال مدريد

وزير الري الأسبق يوضح تطورات مفاوضات سد النهضة بواشنطن.. فيديو

صدمة العمر.. عروس تفقد النطق قبل الزفاف بساعات.. صور

النوم 4 ساعات فقط يوميا.. حكاية 7 سنوات في حياة حسني مبارك بدون إجازة

AdvertisementS

اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك.. وخصم 6 نقاط للأبيض

الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة بتوقيع عقود لمدة 3 مواسم

تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. والتعدي عليه داخل منزله

انخفاض الحرارة 10 درجات .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو

مصدر أمني يكشف حقيقة غلق الطرق بسبب جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك

إثيوبيا توقع على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة في هذا التوقيت

وزير البترول يفجر مفاجأة حول رفع الدعم عن أسطوانات الغاز

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور

تصريح دفن الرئيس الأسبق.. وفاة حسني مبارك بـ قصور بالكلى ورفرفة أذنية بالقلب

إجراءات استثنائية في عدد من المدارس بسبب جنازة مبارك

أخبار الرياضة | اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك بخصم 6 نقاط للأبيض.. الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة.. وجمال حمزة على كف عفريت بسبب زوجته

إغلاق شوارع في القاهرة بسبب جنازة حسني مبارك.. محافظة القاهرة تنفي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور

إزاى تسوق عربيتك بدون أى خطر فى الأمطار .. صور

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور