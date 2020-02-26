«JANNA» للإسكان الفاخر.. الإسكان تكشف تفاصيل ومستجدات المشروع.. فيديو

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن وزارة الإسكان تعمل في أكثر من محور لجميع شرائح المجتمع، لمحدودي الدخل الإسكان الاجتماعي، والمتوسط بـ دار مصر، للإسكان الفاخر بمشروع JANNA.





وأضاف «عمرو خطاب» خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحدث اليوم» أن بعد النجاح الكبير التي حققته وزارة الإسكان في مشروع دار مصر قدمت مشروع JANNA، بمساحة تبدأ من 100 إلى 150 مترًا موجهاً لفئات الشباب متوسط الدخل.





وأشار المتحدث بأسم وزارة الإسكان، إلى أنه لأول مرة المشروع ينفذ في مدن الصعيد لخدمة الأهالي، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قامت بتسليم وحدات للإسكان في مدينة قنا الجديدة إسكان إجتماعي.





وكان قد صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة المسلحة لأعمدة الدور الأرضي لعددٍ من عمارات مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة ملوي الجديدة، تمهيدًا لبدء تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة لسقف الدور الأرضي والأدوار المتكررة، مشيرًا إلى أنه جارٍ استكمال أعمال الأساسات المسلحة لباقي العمارات بالمشروع.





كما قال المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، إنه تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية للأساسات عدد ٢٦ عمارة، وكذا الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة للأساسات عدد ١٣ عمارة بمشروع"JANNA" بمدينة ملوي الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي استكمالًا لتنفيذ الأعمال لعدد ٣٤ عمارة نموذج "JANNA " (أرضي + ٧ أدوار)، كما تم الانتهاء من أعمال الفورمة للطرق بالمرحلة العاجلة بالمدينة.





وأضاف الدكروري، أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة للمشروع بزيادة معدات صب ونقل الخرسانة للوصول إلى معدل (١٥٠٠ م٣ / يوم)، حتى يتم الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة له، مضيفًا أن ذلك جاء بعد الانتهاء من أعمال المعايرة للخلاطة المركزية التي تم تجهيزها بالمدينة بمعرفة مركز بحوث الإسكان والبناء.





جدير بالذكر أنه سبق فتح باب الحجز لعدد 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوي الجديدة، والتي تبعد عن مدينة ملوي القائمة مسافة حوالي 12كم، وتقع شرق الطريق الصحراوي الغربي(القاهرة - أسيوط).