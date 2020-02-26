AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: الضرائب المفروضة على مصانع الأدوية عامل قومي للنهوض

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:11 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم السياسي
قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار وزارة المالية في إدراج 6.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج علي نفقة الدولة من ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالقطاع الصحي في مصر لتحسن حالة المواطن المصري.

وأَضاف "نظير" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم تخصيص مبلغ 9.1 مليار جنيه لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة لدعم التأمين الصحي والأدوية بقيمة 3.6 مليار جنيه.

وأشار  إلى أن الشركات المصرية تنتج أدوية محلية والبعض يستورد المواد الخام، مؤكدًا أن الضرائب ومن ضمنها المفروض على مصانع الأدوية أصبحت شيئاً مهماً لنهوض الدولة حاليًا وعاملاً قومياً مهماً.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: سداد شهادات قناة السويس ب60 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى

الحكومة توافق على التعاقد مع شركة «وي كان» لشراء احتياجات وزارة الصحة والتأمين الصحي

6.6 مليار جنيه بالموازنة لدعم العلاج على نفقة الدولة

ترشيحاتنا

منعاً للإحراج .. 4 حيل لتعطير فمك في ثوانٍ معدودة

الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة بتوقيع عقود لمدة 3 مواسم

أمير مرتضى: اتحاد الكرة ألغى 3 مباريات في دوري الدرجة الثانية بسبب سوء الأحوال الجوية ولم يلغ القمة

برشلونة يتلقى صدمتين قبل عودة نابولي على الكامب نو في دوري أبطال أوروبا

بلاش تكون أفيونة.. تامر أمين يهاجم محمد رمضان على الهواء.. فيديو

النوم 4 ساعات فقط يوميا.. حكاية 7 سنوات في حياة حسني مبارك بدون إجازة

AdvertisementS

اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك.. وخصم 6 نقاط للأبيض

الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة بتوقيع عقود لمدة 3 مواسم

تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. والتعدي عليه داخل منزله

صدى البلد يكشف حقيقة التعدي على «عبد الله جمعة» نجم الزمالك

عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف

إجراءات استثنائية في عدد من المدارس بسبب جنازة مبارك

أخبار الرياضة | اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك بخصم 6 نقاط للأبيض.. الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة.. وجمال حمزة على كف عفريت بسبب زوجته

رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ اتحاد الكرة بشأن عقوبات مباراة القمة

فنان شهير داخل الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بـ فيروس كورونا

مواقف إنسانية وانضباط.. حارس مبارك الشخصي يروي لـ صدى البلد أسرارًا لم تنشر عن الرئيس الراحل

30 طلقة.. مفاجأة مدوية في تقرير قتيل فيلا نانسي عجرم .. تفاصيل

التتويج بالسوبر الإفريقي سهل.. شوبير يوجه رسالة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أهم مواصفات وأسعار كيا سيلتوس 2020 قبل نزولها مصر.. صور

أودي تعرض سيارتها في هذه الجامعة بحضور الطلاب.. صور

دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور