برلماني: الضرائب المفروضة على مصانع الأدوية عامل قومي للنهوض

قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار وزارة المالية في إدراج 6.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج علي نفقة الدولة من ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالقطاع الصحي في مصر لتحسن حالة المواطن المصري.





وأَضاف "نظير" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم تخصيص مبلغ 9.1 مليار جنيه لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة لدعم التأمين الصحي والأدوية بقيمة 3.6 مليار جنيه.



