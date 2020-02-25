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برلمان

اتصالات البرلمان: إعلان رئاسة الجمهورية الحداد على مبارك يعيد إليه اعتباره

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، إن إعلان رئاسة الجمهورية الحداد ثلاثة أيام على رحيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك قرار شجاع وتاريخي يعيد إلى مبارك اعتباره بعد سنوات من الفوضى.

وأكد بدوى، فى بيان صحفى، أن مبارك قائد وطني كبير، سطر تاريخا من نور في حرب أكتوبر 1973، كما أنه قاد مصر في أصعب المراحل التاريخية التي مرت بها البلاد. 

وأضاف "استطاع مبارك أن يعبر بمصر إلى بر الأمان بعد اغتيال الرئيس السادات واستطاع خلال عهده أن تكون لمصر كلمة مسموعة في كافة أنحاء الدول العربية وإعادة العلاقات المصرية العربية إلى سابق عهدها".

وأشار إلى أن فوضى 2011 لم تكن تستهدف مصر فقط ولكنها استهدفت الاستقرار برمته في العالم العربي ولم تنجُ من هذه العاصفة الخبيثة سوى مصر ولكن ضاعت ليبيا وضاعت سوريا واليمن وتونس.

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