بي بي سي تلخص حياة مبارك.. اختلف مع الإسرائيليين وعاد بمصر لجامعة الدول العربية

لخصت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حياة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك ، في عدد من المحطات التي لعبت دورا محوريا في بلورة معالم الدور المصري في القضايا العربية والإقليمية والدولية.





وأشارت إلى أن مبارك تولى منصب نائب رئيس الجمهورية، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم تولى منصب الرئيس في أعقاب اغتيال السادات، في أكتوبر عام 1981.









وأوضحت أن مبارك فاز بفترات رئاسية متعاقبة، عبر استفتاءات وانتخابات يزعم معارضوه أنها كانت "شكلية"، لافتة إلى أن عهده شهد عودة مصر لعضوية جامعة الدول العربية عام 1989، وتحسن علاقات بلده مع الدول العربية، التي قاطع بعضها مصر، كما فعل العراق بقيادة صدام حسين، بعد عقد مصر معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979.









وأكدت "بي بي سي"، أن مبارك لعب دورا مهما في محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، على مدار سنوات حكمه، ولعبت مصر في عهد مبارك دورا بارزا في محيطها الإقليمي.





وقالت إنه رغم العلاقات التي أقامتها مصر مع إسرائيل، اختلف مبارك مع الزعيم الإسرائيلي الراحل، شيمون بيريز عام 2009 حول مسائل مثل الاستيطان وتهويد القدس، لافتة إلى أن مبارك، مثل سلفه أنور السادات، تمتع بعلاقات قوية مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ومن بينها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.



