AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بي بي سي تلخص حياة مبارك.. اختلف مع الإسرائيليين وعاد بمصر لجامعة الدول العربية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:23 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
لخصت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حياة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في عدد من المحطات التي لعبت دورا محوريا في بلورة معالم الدور المصري في القضايا العربية والإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن مبارك تولى منصب نائب رئيس الجمهورية، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم تولى منصب الرئيس في أعقاب اغتيال السادات، في أكتوبر  عام 1981.


وأوضحت أن مبارك فاز بفترات رئاسية متعاقبة، عبر استفتاءات وانتخابات يزعم معارضوه أنها كانت "شكلية"، لافتة إلى أن عهده شهد عودة مصر لعضوية جامعة الدول العربية عام 1989، وتحسن علاقات بلده مع الدول العربية، التي قاطع بعضها مصر، كما فعل العراق بقيادة صدام حسين، بعد عقد مصر معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979.


وأكدت "بي بي سي"، أن مبارك لعب دورا مهما في محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، على مدار سنوات حكمه، ولعبت مصر في عهد مبارك دورا بارزا في محيطها الإقليمي.

وقالت إنه رغم العلاقات التي أقامتها مصر مع إسرائيل، اختلف مبارك مع الزعيم الإسرائيلي الراحل، شيمون بيريز عام 2009 حول مسائل مثل الاستيطان وتهويد القدس، لافتة إلى أن مبارك، مثل سلفه أنور السادات، تمتع بعلاقات قوية مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ومن بينها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسني مبارك.. وفاة بطل الحرب ومهندس السلام

وفاة حسنى مبارك.. حزب الحرية المصرى ينعي الرئيس الأسبق

التلفزيون يضع الشارات السوداء بعد إعلان الحداد العام على وفاة الرئيس الأسبق مبارك

وفاة حسنى مبارك.. شيما الحاج تنعى الرئيس الراحل بكلمات مؤثرة

بيحترموه في إسرائيل لأن الدرس موجع.. ماذا قال أنور السادات عن الرئيس الأسبق حسني مبارك

رئيس ائتلاف دعم مصر ينعي الرئيس الأسبق حسنى مبارك

ترشيحاتنا

وفاة حسني مبارك.. العاهل السعودي وولي عهده يعزيان السيسي.. ماذا قالا؟

نصاب زكاة المال.. الإفتاء تحدده بـ 60.180 جنيه مصري

كينيا وتنزانيا وإيطاليا.. 3 محاولات اغتيال للرئيس الراحل حسني مبارك لم يتم الإعلان عنها .. تفاصيل

كان على علم بكل المشاكل الصحية.. طبيب حسني مبارك يكشف تفاصيل مرضه النادر.. فيديو

مصدر أمني يكشف حقيقة غلق الطرق بسبب جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك

نائب وزير التربية والتعليم يكشف عن بداية موعد امتحانات الثانوية العامة والجدول المقترح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور

خلي بالك قبل شراء أي سيارة زيرو من المعرض.. صور

أهالي بركة الحاج ينتشلون الموتى.. الأمطار تهدم القبور وتكشف سترها.. صور