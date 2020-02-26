AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

دفن جثة مُسن انتحر هرباً من زوجته وعشيقها

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:45 ص
صدى البلد
Advertisements
عمرو خليفة
أمرت نيابة مدينة نصر أول، بتصريح دفن جثة مُسن أختطف على يد زوجته وعشيقها لإجباره على التنازل عن ممتلكاته والتسبّب في وفاته، بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية وتسليم الجثة لأهليته. 

البداية بتلقّى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا بسقوط رجل مُسن يبلغ من العمر 80 عاما من شقة بالطابق الـ11 جثة هامدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجني عليه توفي نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة وسقوطه من شقة يسكنها عامل، وبالانتقال وضبط المتهم اعترف بأنه اتفق مع عشيقته زوجة المجنى عليه على خطفه.


وكشفت التحريات أن المتهمة تمكنت من الهرب عقب قيام زوجها بالقفز من شقة عشيقها بالطابق الـ11 في منطقة مدينة نصر ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد 2019 | حفلة الجنس الجماعي بالمنصورة الأبرز.. جرائم العلاقات غير الشرعية والاغتصاب

شات إباحي وفيديوهات جنسية تكشف جريمة قتل الزوجة الخائنة لزوجها بالزيتون

قاتلة زوجها: الشيطان ضحك علي ومشيت في الحرام واتفقت مع عشيقي للتخلص منه

سيف ضحية عامين من العشق الحرام.. بائعة المناديل ألقت طفلها بالنيل بعدما قتله عشيقها

بعد عامين من العشق الحرام.. تفاصيل مثيرة حول جريمة إلقاء الطفل سيف في مياه النيل بالجيزة.. عشيق بائعة المناديل يقتل ابنها ضربا.. والأم تعاونه على دفن الجثة

المتهمة بقتل زوجها بالسلام: وضعت له منوما وعشيقي خنقه ورمينا جثته بطريق بلبيس

ترشيحاتنا

دفن جثة مُسن انتحر هرباً من زوجته وعشيقها

تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. والتعدي عليه داخل منزله

محمد صلاح يشارك جمهوره بصور من مباراة وست هام.. شاهد

بالأسانيد.. الأهلي يبدأ أولى خطواته القانونية للحفاظ على حقوقه بعد عقوبات السوبر

طريقة عمل البيتزا خطوة بـ خطوة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 على موقع وزارة التربية والتعليم.. اليوم

AdvertisementS

اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك.. وخصم 6 نقاط للأبيض

الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة بتوقيع عقود لمدة 3 مواسم

تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. والتعدي عليه داخل منزله

صدى البلد يكشف حقيقة التعدي على «عبد الله جمعة» نجم الزمالك

إجراءات استثنائية في عدد من المدارس بسبب جنازة مبارك

أخبار الرياضة | اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك بخصم 6 نقاط للأبيض.. الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة.. وجمال حمزة على كف عفريت بسبب زوجته

رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ اتحاد الكرة بشأن عقوبات مباراة القمة

مواقف إنسانية وانضباط.. حارس مبارك الشخصي يروي لـ صدى البلد أسرارًا لم تنشر عن الرئيس الراحل

فنان شهير داخل الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بـ فيروس كورونا

30 طلقة.. مفاجأة مدوية في تقرير قتيل فيلا نانسي عجرم .. تفاصيل

التتويج بالسوبر الإفريقي سهل.. شوبير يوجه رسالة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي

كينيا وتنزانيا وإيطاليا.. 3 محاولات اغتيال للرئيس الراحل حسني مبارك لم يتم الإعلان عنها .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أودي تعرض سيارتها في هذه الجامعة بحضور الطلاب.. صور

دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور

إزاى تسوق عربيتك بدون أى خطر فى الأمطار .. صور