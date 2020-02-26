دفن جثة مُسن انتحر هرباً من زوجته وعشيقها

أمرت نيابة مدينة نصر أول، بتصريح دفن جثة مُسن أختطف على يد زوجته وعشيقها لإجباره على التنازل عن ممتلكاته والتسبّب في وفاته، بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية وتسليم الجثة لأهليته.





البداية بتلقّى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا بسقوط رجل مُسن يبلغ من العمر 80 عاما من شقة بالطابق الـ11 جثة هامدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجني عليه توفي نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة وسقوطه من شقة يسكنها عامل، وبالانتقال وضبط المتهم اعترف بأنه اتفق مع عشيقته زوجة المجنى عليه على خطفه.







