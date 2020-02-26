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بين الناس

أحلم بتسديد ديونى .. أرملة تطلب صرف معاش تكافل وكرامة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:46 ص
صدى البلد
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وسام مختار

ناشدت  فاتن عمران، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى ، بصرف معاش تكافل وكرامة ليكفل لها توفير متطلبات الحياة الضرورية ومواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها بمفردها.

 

وتقول فى رسالتها: لاحقتنى الديون بعد وفاة زوجى التى كنا ندفعها لعلاجه ولم يترك لنا شيئا سوى تلك الشقة الصغيرة التى أسكن بها أنا وأطفالي، وتضيف، كان زوجى أرزقي يعمل يوما بيوم وعلى الرغم من الحياة البسيطة التى كنا نعيشها إلا أننا كنا سعداء ولا نحتاج إلى مد يد العون والمساعدة من الناس، لكن بعد مرضه ووفاته أصبحنا مطالبين بضرورة تسديد تلك الديون.


وأضافت : أنا مريضة ولا أستطيع العمل وأحتاج إلى العلاج ولا أجد ما أنفق به على أبنائى الثلاثة، كما أنهم يحتاجون إلى مصاريف دراسية كثيرة.

 

واختتمت: كل ما أطلبه هو تخصيص معاش تضامن اجتماعي لى ولأبنائى يعيننا على تلك الحياة الصعبة وتسديد الديون.

 

للتواصل مع الحالة: 01281400116

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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