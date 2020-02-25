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الكهرباء توضح عمليات تطوير خلال السنوات الأخيرة.. فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:30 م
دكتور أيمن حمزة المتحدث
دكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء
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محمود محسن
أكد دكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الكهرباء وتطوير البنية التحتية لمصر مؤكدا أن قطاع الكهرباء قام بقطع أشواط كبيرة خلال فترة قصيرة. 

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الحدث اليوم" ان التطوير الذي حدث نال إشادة من الجميع حتى على المستوى الدولي مشيرا إلى أنه منذ عام 2015 كانت بداية تطوير القطاع خاصة بعد الأزمات التي كانت تعاني منها مصر نتيجة زيادة الأحمال. 

وتابع المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء أنه هناك محطات حدث بها طفرة كبيرة جدا خلال شهور قليلة بحمل وصل إلى أكثر من 6000 ميجاوات مؤكدا أنه خلال السنوات الماضية تم تحديث الشبكات بأكثر من 28 ألف ميجاوات. 

وأشار دكتور أيمن حمزة أنه تم عمل شبكات تقوية على مستوى المحافظات الدلتا والصعيد والمحافظات المختلفة وتم عمل خطوط هوائية على مسافة أكثر من 6000 كيلو متر. 

وقال أيمن حمزة إن الاستثمارات تجاوزت 57 مليار جنيه لتطوير جميع قطاعات الكهرباء وفي خلال العامين الأخيرين تم صرف أكثر من 22 مليار جنيه.
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