بان كيك ومشروب الكاكو بطريقة غير تقليدية
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:02 ص
هنفطر إيه؟ سؤال يحير الكثير وبالأخص السيدات فقد تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم خاصة.
طريقة عمل بان كيك بالجبن الكريمى بالمقادير- 1 كوب كبير دقيق- 1 بيضة كبيرة- 1 صفار بيضة- 1 كوب كبير لبن سائل- 1 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) بيكينج بودر- 1/4 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) ملح- جبن كريمى في درجة حرارة الغرفةطريقة عمل بان كيك بالجبن الكريمى بالخطوات- بالمضرب الكهربائى يضع الدقيق والبيض واللبن والبيكينج بودر والملح وتخلط جيدا- على نار متوسطة يوضع مقدار العجين حتى يصبح لونه ذهبى وتكرر العملية حتى الانتهاء من كمية العجين.
- يوضع البان كيك في طبق التقديم ثم توضع الجبن الكريمى
كاكو بالحليب والقرفة :
ملعقة كاكاو
قطعة شيكولاتة بالحليب
طريقة تحضير مشروب الكاكو
على نار هادئة ضعي الحليب وأضيفي له ملعقة من مسحوق الكاكاو، ثم ضيفي القرفة وقطعة شيكولاتة بالحليب وقلبي المكونات واتركيها على نار هادئة حتى تتجانس.