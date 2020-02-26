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بين الناس

عايش فى بدروم.. مواطن يستغيث بوزير الإسكان لمنحه شقة ضمن الأولى بالرعاية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن ناصر فتحى، البالغ من العمر 50 عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الإسكان، منحه وحدة سكنية ضمن الحالات الأولى بالرعاية.

يقول في رسالته: توجهت مرتين إلى وزارة الإسكان، للحصول على وحدة سكنية ضمن الحالات الأولى بالرعاية، وللأسف الشديد: "كل مرة أروح يقول لى اسمك مش موجود عندنا على الكمبيوتر".

وأضاف: "قالولى في الوزارة.. عليك التوجه بالشكوى إلى وزير الإسكان وليس محافظة القاهرة، حيث إننى أقيم أنا وأسرتى ببدروم لا يصلح للمعيشة، لذا أناشد وزير الإسكان منحى وحدة سكنية ضمن الحالات الأكثر احتياجًا".
 
للتواصل مع الحالة: ٠١٢٨٣٩٠٧٦٠٥

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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