شعبة الأوراق المالية توضح تفاصيل المطالبات بإلغاء ضريبة الدمغة والتوزيعات النقدية.. فيديو

قال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر منذ عامين تعاني من قلة التداول للتوزيعات النقدية، وهذا يرجع إلى عوامل كثيرة ومنها العامل الرئيس هو عدم التوزيعات النقدية لكثير من الشركات المصدرة .
وأضاف عوني عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المُذاع على قناة الحدث اليوم، أن الشركات المصدرة توزع أسهماً مجانية، والمساهم يريد أن يكون في يده أموالا، وأن يذهب للبنوك حتى يكون مطمئناً على أمواله.
وأوضح عوني عبدالعزيز ، أن المواطن يضع أمواله في البنوك؛ للحصول منها على عائد سنوي او شهرى، كما أن الشركات تفضل أن تقوم بتوزيع مبالغ عينية، وهذا لا يناسب المواطن، وبالتالي لا يلجأون إلى البورصة المصرية.
وتابع عوني عبد العزيز ، أن هناك ضريبة فرضت على التعاملات اليومية للاسهم ، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المسؤولين أبدوا اعتراضهم على زيادة الضريبة وطالبوا بتخفيضها .