التخطيط: 444 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي

أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن استثمارات القطاع الخاص خلال العام الماضي ارتفعت لـ 444 مليار جنيه مقابل 250 مليار جنيه في العام السابق له بفارق 192 مليار جنيه.





قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات لها، إن الحكومة تستهدف وصول معدل استثمار الناتج المحلى خلال العام المالي الجاري لـ20%، بعد أن سجل 18.2% بنهاية العام المالي الماضي.





أوضحت أن استثمارات القطاع الخاص شهدت انتعاشًا بمعدلات نمو بلغت 77% شملت قطاعات "الغاز الطبيعى، الأنشطة العقارية، الصناعة التحويلية، الكهرباء وغيرها".