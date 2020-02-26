من داخل عربة التسوق.. هدى المفتي بـ إطلالة كاجول تبهر متابعيها.. شاهد





وظهرت بها هدى المفتي ، بـ بنطال أنيق كاجول من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتدية معه جاكيت قصيرًا باللون البينك اللامع الذى يبرز جمال إطلالتها، وانتعلت حذاء رياضيا أنيقا باللون الأسود والبينك.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها، كما قامت يتسريح شعرها على طريقة السنبلة التى تتناسب مع إطلالتها بشكل أنيق.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط دائرى لإكمال إطلالتها.



