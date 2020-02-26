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مرأة

من داخل عربة التسوق.. هدى المفتي بـ إطلالة كاجول تبهر متابعيها.. شاهد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:53 ص
هدى المفتي
هدى المفتي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هدى المفتى، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت بها هدى المفتي، بـ بنطال أنيق كاجول من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتدية معه جاكيت قصيرًا باللون البينك اللامع الذى يبرز جمال إطلالتها، وانتعلت حذاء رياضيا أنيقا باللون الأسود والبينك.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت  فى الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها، كما قامت يتسريح شعرها على طريقة السنبلة التى تتناسب مع إطلالتها بشكل أنيق.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط دائرى لإكمال إطلالتها.

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