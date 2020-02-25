نابولي ضد برشلونة .. جريزمان يمنح البلوجرانا هدف التعادل بتأكيد من الـ VAR

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليومن تسهل من مهمته، في لقاء العودة بـ إسبانيا.





في المقابل يطمح فريق نابولي، في تعويض نتائجة السيئة في مسابقة الدوري هذا الموسم، بتحقيق فوزا عريضا في لقاء اليوم، ووضع قدما في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وتعد هذه هي أول مباراة رسمية بين برشلونة ونابولي، حيث تقابلا الفريقان في 4 مباريات ودية من قبل، فاز البلوجرانا في ثلاث لقاءات، مقابل انتصار لـ نابولي.





ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة دور أبطال أوروبا، تشيلسي مع بايرن ميونخ، في نفس التوقيت وتشير النتيجة إلى تقدم الفريق البافاري بهدفين.