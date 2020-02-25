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رياضة

نابولي ضد برشلونة .. جريزمان يمنح البلوجرانا هدف التعادل بتأكيد من الـ VAR

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سجل فريق برشلونة الإسباني هدف التعادل في شباك مضيفه نابولي الإيطالي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف التعادل لصالح نابولي، من تمريرة من وسط الملعب وصلت لنيلسون سيميدو من خلف مدافعي نابولي وأرسل كرة أرضية لأنطوان جريزمان المواجه للمرمى الذي استقبل الكرة بتسديدة قوية وضعت الكرة داخل شباك أوسبينا.

وجاء الهدف الأول بالدقيقة 30، من هجمة مرتدة سريعة من لاعبي نابولي استغلالا لخطأ دفاعي فادح في دفاعات برشلونة استغله بيوتر زيلينسكي واستخلص الكرة ثم انطلق إلى حدود منطقة الجزاء من جهة اليمين قبل أن يمرر كرة عرضية أرضية لزدرايس ميرتينز على حدود الزاوية اليمنى للمنطقة والذي استقبل الكرة بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليسرى فى شباك تير شتيجن .

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليومن تسهل من مهمته، في لقاء العودة بـ إسبانيا.

في المقابل يطمح فريق نابولي، في تعويض نتائجة السيئة في مسابقة الدوري هذا الموسم، بتحقيق فوزا عريضا في لقاء اليوم، ووضع قدما في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه هي أول مباراة رسمية بين برشلونة ونابولي، حيث تقابلا الفريقان في 4 مباريات ودية من قبل، فاز البلوجرانا في ثلاث لقاءات، مقابل انتصار لـ نابولي.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة دور أبطال أوروبا، تشيلسي مع بايرن ميونخ، في نفس التوقيت وتشير النتيجة إلى تقدم الفريق البافاري بهدفين.
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