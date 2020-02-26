شكوى من قلة أتوبيسات النقل العام بالشروق

شكا المواطن معتز محمد، من أهالى مدينة الشروق بالمنطقة الأولى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من قلة أتوبيسات النقل العام على الخطوط إلى تربطهم بالمناطق الحيوية.





ويقول فى شكواه: قلة الأتوبيسات يضطرنا إلى الانتظار أوقات طويلة لحين وصول الأتوبيس مما يعطل مصالحنا"، مناشدا المسئولين بسرعة تدعيم المنطقة بعدد أكبر من الأتوبيسات .





للتواصل مع الشاكى : 01098899861 .





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360