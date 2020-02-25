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أخبار البلد

أهم الأخبار.. وفاة حسني مبارك بـ قصور في الكلى ورفرفة أذنية بالقلب.. وحقيقة غلق الطرق بسبب جنازته العسكرية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:37 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :


أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بقانون بأسعار السجائر ومنتجات التبغ المباعة بالأسواق والمتضمنة سعر ضرائب القيمة المضافة المقررة عليها.


ارتفع سعر صرف الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بمعدل قرشين اثنين مقارنة بما كان عليه أمس الاثنين، ليصل سعر صرفه طبقا لما أعلنه البنك المركزي المصري نحو 15.52 جنيه للشراء و 15.62 جنيه للبيع، علي خلفية وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.


قال المهندس طارق الملا، إن وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بعدما تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018 عند مستوى إنتاج 6.5 مليار قدم، إضافة إلى أنه تمت زيادة الإنتاج من الغاز بنسبة 60٪ خلال العام الماضي مقارنة بمتوسط عام 2016.


وافق الاتحاد التونسي لكرة اليد على مشاركة فريق الرجال في كأس العالم للقارات المقرر إقامتها بقطر بدلا من مصر بطل إفريقيا.


بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة  محمود الخطيب، أولى خطواته القانونية، ظهر اليوم، للحفاظ على حقوق النادي تجاه القرارات التي صدرت عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بخصوص الأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلي، التي جرت على أرض الإمارات مساء الخميس الماضي.


أعلن المحامي فريد الديب، أنه يتم الترتيب لـ جنازة عسكرية غدا الأربعاء تليق بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.


تقدم عدد من قادة الدول العربية والمنظمات الأوروبية والدولية، بالعزاء في وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم.


صرح مصدر أمنى مسئول بمرور القاهرة بأنه لا صحة لما تم تداوله من شائعات حول غلق الطرق غدا الاربعاء بسبب جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .


أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن اليوم كان نهاية حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وستشهد البلاد حالة استقرار في الطقس خلال الفترة القادمة.


حصل «صدى البلد» على تصريح دفن جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.. وذكر تصريح الدفن الصادر من مكتب صحة النزهة بإدارة النزهة الصحية بمحافظة القاهرة، أن اسم المتوفى: «محمد حسني السيد السيد مبارك»، يبلغ من العمر 91 عامًا، وأن أسباب الوفاة قصور مزمن بالكلى ورفرفة أذنية بالقلب.
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