جهاز تنمية 6 أكتوبر يشارك في مبادرة «اتحضر للأخضر»‎

شارك المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ، في فعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقتها وزارة البيئة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذا معرض للأسر المنتجة بمقر جهاز المدينة.

وأشارإلى أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على البيئة والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية ودعم الأسر المنتجة، وتم توزيع 3000 شتلة مثمرة بالمجان متنوعة بين ثمار (الزيتون – البرتقال – اليوسفى - الجوافة).

وأكد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أن الهدف من هذه المبادرة هى الاستدامة التى نبحث عنها فى كل موضوعاتنا ومجالاتنا المختلفة وأن العالم أجمع يخطو خطوات سريعة فى كل المجالات بهدف الحفاظ على الثروات المختلفة الموجودة على الأرض لضمان حق الأجيال القادمة .

وأكد رئيس الجهاز دعمه الكامل للمبادرة وأن الجهاز لديه أفكار ورؤية وخطة مستدامة وإن شاء الله سوف يكون لها مردود جيد على كل سكان المدينة .

وأضاف أن المقصود بكلمة "اتحضر" تعنى الحضارة والحضارة تضم جميع مشتملات الحياة وأن المقصود بكلمة "الأخضر" فى المبادرة ليست الزراعة فقط فهناك البناء الأخضر والاقتصاد الأخضر والفكر الأخضر.