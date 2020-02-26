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تعليم

إعلام القاهرة توقع بروتوكول تعاون لاستحداث برنامج الإعلام الأفريقي.. اليوم

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:42 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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قســم التعليــــم
توقع كلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم بروتوكول تعاون مع كلية الدراسات الإفريقية العليا لاستحداث "برنامج الإعلام الإفريقي"، والذي يعد أول برنامج أكاديمي في مصر والعالم العربي وإفريقيا يختص بالإعلام الإفريقي ويمنح درجات " الدبلوم التخصصي - الماجستير - الدكتوراه" .

وقالت د. هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن بروتوكول التعاون يواكب توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الانفتاح على القارة الإفريقية في كافة المجالات، وتحقيقا لرؤية جامعة القاهرة برئاسة  الدكتور محمد عثمان الخشت بشأن تعزيز الدراسات البينية وإعداد كوادر إعلامية متخصصة في الشأن الإفريقي.

ولفتت د. هبة السمري، وكيل كلية الإعلام لشئون الدراسات العليا إلى أن بروتوكول التعاون بين كلية الإعلام وكلية الدراسات الأفريقية العليا يعزز تخريج دفعات من المتخصصين فى الشئون الأفريقية ، كما يوطد علاقات الباحثين المصريين فى كافة التخصصات، مع قضايا القارة الأفريقية التى تشهد ازدهارا كبيرا بالتزامن مع المبادرات المصرية للتعاون وتحقيق التنمية المستدامة مثل مبادرة إسكات البنادق ومبادرة الإسكندرية كيب تاون لمزيد من ربط مدن القارة بخطوط النقل والتجارة وغيرها من المبادرات.

وتنطلق فعاليات توقيع البروتوكول مع كلية الدراسات الإفريقية، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم بمقر كلية الإعلام جامعة القاهرة، وبحضور وكلاء ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الإعلام، إلى جانب دعوة عدد من الإعلاميين لحضور مراسم حفل توقيع البروتوكول.
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