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تعليم

إجراءات حاسمة للسيطرة على غياب طلاب المدارس بكفر الشيخ

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:53 م
مدارس بلا طلاب
مدارس بلا طلاب
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قســم التعليــــم

أصدرت الدكتورة بثينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، قرارا بتفعيل القوانين الخاصة بغياب الطلاب عن المدارس ، والتى تنص على أن الطالب الذى لن يحضر بنسبة85٪ لن يحق له دخول الامتحان.


كما شددت كشك على تفعيل القرار 313 الذى ينص على أن طالب الصف الثالث الاعدادى لا يحق له دخول الامتحان الا بعد حصوله على 50٪ من الانشطة.


و أكدت كشك أن هناك متابعة شديدة وصارمة من الغد. من خلال لجان المتابعة و الموجهين تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ بمتابعة سجلات حضور وانصراف المعلمين و سجلات حضور وغياب الطلاب وان العقاب الصارم سينتظر اى مدرسة تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه غياب الطلاب


وقالت : ان قرارات الفصل ستكون من الغد لأى طالب تجاوز المدة القانونية وانه لا مجال للتساهل فى حضور الطلاب. وفى ردها على ما يمكن أن يثار انه فى المقابل على المعلم ان يعمل حتى لا يشجع الطلاب على الغياب اكدت الدكتورة بثينة كشك على أن نه لا يمكن أن يتساوى من يعمل بمن لا يعمل فالحافز ينتظر المجد ، اما المقصر فسيكون هناك خفض لتقرير الكفاءة السنوى له اضافى إلى خفض تقرير مدير المدرسة الذى لا يتواجد طلاب فى مدرسته ولم يتخذ الإجراءات الرسمية تجاههم مؤكدة ان ذلك يتم بتعليمات من المحافظ فى محاولات شديدة منه لاعادة الطالب إلى المدرسة وتوفير أجواء دراسية مناسبة


ونبهت على أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اذا زار مدرسة سيكون حريصا على السؤال على حضور المعلمين والطلاب وتفعيل مجموعات التقوية لصالح الطلاب

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