إجراءات حاسمة للسيطرة على غياب طلاب المدارس بكفر الشيخ

أصدرت الدكتورة بثينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، قرارا بتفعيل القوانين الخاصة بغياب الطلاب عن المدارس ، والتى تنص على أن الطالب الذى لن يحضر بنسبة85٪ لن يحق له دخول الامتحان.





كما شددت كشك على تفعيل القرار 313 الذى ينص على أن طالب الصف الثالث الاعدادى لا يحق له دخول الامتحان الا بعد حصوله على 50٪ من الانشطة.



