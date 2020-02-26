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أشرف صبحي: القيادة السياسية المصرية تهتم بالشباب بصفة عامة.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:08 ص
الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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محمود محسن
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن القيادة السياسية تهتم اهتمامًا كبيرًا بالشباب بصفة عامة، مؤكدًا أن منتدى شباب العالم يعد هو الحدث الأبرز لمشاركة الشباب والرئيس يتواجد بتلك المؤتمرات دعمًا لشباب مصر. 

وأضاف "صبحي" خلال لقاء له لبرنامج "أهل مصر" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية" أن استراتيجية بناء الإنسان هي أهم ما يتم تقديمه لدعم الشباب وأحد مخرجات هذه المؤتمرات والمخرجات. 

وتابع وزير الشباب والرياضة أن استراتيجية بناء الإنسان مبنية على شق علمي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على دورها وفق إستراتيجية خاصة تهتم بالشباب. 

وأشار الدكتور أشرف صبحي أن هناك برامج لريادة الأعمال بالمشاركة مع الحكومة المصرية والوزارات والقطاعات المختلفة والقيام بالتوعية والدراسات والتعليم بمشاركة الشباب.

وقال إن الرياضة لها شقان وهما شق للرياضة بالتنمية والصحة والشق الآخر وهي رياضة القمة وتضع الشباب في برامج زمنية من أجل منافسة الشباب بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية. 
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