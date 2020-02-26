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حظك اليوم الأربعاء 26 /2 /2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:01 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين
يهتم الكثير من البشر بمتابعة الأبراج والفلك، ونستعرض اليوم الأربعاء 26- 2- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الاربعاء 26-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي:

برج الحمل 

ّ ينتقل القمر لديك لتبدأ أيام جيدة حيث يعطيك حسّ واقعي ونشاط وتفاؤل تتلقّى خبرًا يفرحك يخصّ الوضع الماديّ.

العاطفة : الأفضل شريك خلال يومك السرطان والحوت والحمل والأسد والعقرب والجدي والثور والعذراء .

 برج الثور 

لا تتطرف اليوم بمواقفك بسبب تفاصيل صغيرة تعيشها اليوم، وأنصحك بالتقليل من الكلام، وعدم تصديق كل ما تسمعه، فاليوم غير داعم.

تخفّ العقبات أمامك ويومك يكون أفضل بسبب سمة القمر والتي تؤثر بنواحي المهنة والمال طبعًا بشكلٍ إيجابي.

العاطفة: الوضع يستقر مع فترة لاحقة خلال يومك وتأثيرات الفلك تحفزك للمبادرة حيث تنتقي كلمات أكثر ليونة.

 برج الجوزاء 

يومك جيد ومزود بالحماس والنشاط من لقاءات خاصة إذا قابلت شخص جديد، أو صديق قديم، فاليوم تقوي روابطك.

تشعر من بداية يومك بتفاؤل ونشاط ولا هموم عندك..

العاطفة: ترفدك الحظوظ كثيرًا وخلال اليوم تتواصل وتتحدّث أكثر وتبدو راضيًا 

 برج السرطان 

فأنت محبط من سلبية الآخرين معك، ربما لأنك تناقشهم بطريقة غير واقعية، أو انفعالية.

تشغلك مسألة شخصية وتحاول أن تعرف مصدر أحاديث وكلام..مزاجك يكون 70% .

العاطفة : قَد تشعر أنك مفتقد لشيء جوهري وتساورك الأفكار السلبية لاتقلق وتذكر أن أمورك تتحسن نهاية يومك 

 برج الأسد 

فأنت تتحرك اليوم وسط أجواء تحمل لك تسهيلات على صعيد حلحلة ما هو عالق.

يومك مميز جدًا وتشعر بذلك من بداية صباحك فالأجواء مليئة بالإيجابية والتجديد والفرص المادية .

العاطفة : بإمكانك أن تكسر الروتين أنت بحاجة لبعض التجديد قبل أن يخيم الملل على علاقتك .

برج العذراء

تحيط نفسك بمن تحب وتثق، كأسرة أو أصدقاء، فهذه الفترة تتسوى بعض الأمور وتستقيم العلاقات حولك.

حظوظك متوسطة وتتصاعد خلال اليوم فقد تشعر بكثرة مسؤولياتك .. مزاجك يكون 70% .

العاطفة : التطورات المقبلة تكون لصالحك .

 برج الميزان 

طبعك اليوم متقلب ومتناقض، فكن أكثر تماسكًا بالتعامل، وتركيزًا على مصالحك منعًا لوقوعك ببعض الهفوات

ّيوم داعم للحظوظ بناحية سمة القمر المتشكلة بداية النهار وهي إيجابية .. 

العاطفة : بداية اليوم له تأثير فلكيّ جميل على الشراكة العاطفية والعلاقة الزوجية 

 برج العقرب 

أمامك اليوم العديد من الواجبات والمسؤوليات، فوتيرة العمل بازدياد وأنت تشعر بعبئه عليك بسبب ظرف صحي ربما أو ملل،

ـنتبه للصحة ولا تباشر عمل مهمّ حاول التأجيل لكن حظوظك بالأساس رائعة ..مزاجك يكون 65%.

العاطفة : فقد تشعر أنك فاقد للأمل لكن ظروفًا إيجابيّة وتطورات مفرحة بالفترة المسائية .

برج القوس

اليوم مناسب للبوح وطرح قضاياك على طاولة البحث بلا انفعال أو عدائية، واليوم للقاءات والحوارات.

موعدك مع يوم إيجابي يقدم لك الدعم خاصة بأمور تحتاج الحظ وقد تتلقى مكاسب وفوائد لم تكن تنتظرها

العاطفة : بشكل عام الوضع العاطفي جيد خاصة أنك قد تجاوزتَ المرحلة الصعبة .

 برج الجدي 

أنت تعاني من بعض الإضطرابات، مما يجعلك قلقًا ومتعبًا عالج مشاكلك بالهدوء.

تشغلك أمور عائلية أو ما يخص أحد الأفراد وانتبه من ردة فعلك فقد تبدو سهل التأثر سريع الانفعال 

العاطفة : يوم لابأس به لكنك غير قادر على حسم أي أمر 

اليوم للنشاط والحركة، فقد تتحمل مسؤولية عائلية أو تساهم بشؤون عامة وتمارس صلاحياتك بهدف إسعاد من حولك

تشعر بالطاقة الإيجابية وأن المسائل ليست معقدة.

العاطفة : يوم مناسب للتواصل والكلام ولطرح مواضيع مهمة تجعل العلاقة أكثر تجددًا.. 

برج الحوت 

كن حريصًا على ما تملك ولا تستهتر بأموالك اليوم مناسب لتنظيم أمورك المالية.

يتجه اهتمامك نحو الأمور الماديّة وهناك فوائد مالية وبالمقابل لديك مصروف لتنفقه.

العاطفة : تشعر هذا اليوم ببعض التشاؤم وطبعك يميل للعناد ولكن تجد من يهتمّ بك وغالبًا انت تفضل الصداقة.
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