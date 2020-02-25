وزير الشباب والرياضة: تنفيذ هذا الأمر يضمن عودة الجماهير إلى الملاعب ..فيديو

أن الوزارة لديها برنامج لاكتشاف المواهب في جميع الرياضات من سن 5 إلى 17 سنة؛ وذلك عبر مسابقات يشرف عليها خبراء مصريون كبار. أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة









وأضاف "صبحي"، خلال تصريحات لبرنامج "أهل مصر" عبر فضائية "سكاي نيوز" عربية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ إستراتيجية متكاملة ليس في الرياضة فقط بل في مشروعات ريادة الأعمال أيضًا.









وتابع وزير الشباب والرياضة، أن عودة الجماهير المصرية إلى المدرجات مرة أخرى لابد أن تتم وفقًا لقواعد الالتزام بالقوانين العامة للمجتمع، والقواعد الخاصة بحضور المباريات.









وأشار الدكتور أشرف صبحي ، إلى أن الوزارة تقع عليها جهود كبيرة؛ من أجل عودة الجماهير ، مؤكدًا أن اتحاد الكرة والأندية لا بد أن تقدم مسئوليتها من أجل المساهمة في عودة الجماهير.