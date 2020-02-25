بعد تسعيرة السجائر.. الحكومة تستهدف تحصيل ضرائب بـ67.2 مليار جنيه من التبغ ومنتجاته

أعلنت وزارة المالية أمس أسعار بيع منتجات السجائر والتبغ رسميا، اجراء تعديلات علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة والتي وافق عليها البرلمان.





وتسعي وزارة المالية بعد قرارها بتحديد تسعيرة السجائر علي مستوي منافذ التجزئة وتجارة الجملة؛ لمنع البيع بسعر جزافي للجمهور.





ووفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية، فإن هناك مستهدفات بتحصيل إيرادات للخزانة العامة بعد تعديلات أسعار السجائر الجديدة والمقرر سريانها خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري؛ إذ تستهدف الموازنة العامة تحصيل 67.2 مليار جنيه في صورة ضرائب علي منتجات التبغ والسجائر من إجمالي 209.145 مليار جنيه في صورة ضرائب علي القيمة المضافة خلال السنة المالية الحالية.





ونجحت الحكومة خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري في تحصيل مبلغ 33 مليار جنيه من منتجات التبغ والسجائر بعد أن كانت 30.74 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له بزيادة بلغت 2.3 مليار جنيه .





وتستهدف وزارة المالية تحصيل مبلغ 33.3 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، وبما يمثل 55.54% من المستهدف خلال العام المالي الجاري.