شاهد.. ملخص وأهداف لقاء تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

فاز بايرن ميونخ على مضيفه تشيلسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي تقام خلال ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





أحرز الهدفين الأول والثاني، سيرج جنابري الأول في الدقيقة 51، والثاني في54.





ثم عزز ليفاندوفسكي بالهدف الثالث في الدقيقة السادسة والسبعون بعد كرة عرضية أرضية من ألفونسو ديفيز من جهة اليسار قابلها روبرت ليفاندوفسكي بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك الخالية.





وأشهر حكم اللقاء بعد مراجعة تقنية الفيديو ووجد أحقية حصول ماركوس ألونسو على بطاقة حمراء وليس صفراء وذلك في الدقيقة الثالثة والثمانون.





بدأ اللقاء بهدوء بين الفريقين وعدم اندفاع مع استحواذ لبايرن ميونخ على الكرة وانحصار للكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين.





وجاءت أول كرة خطرة في المباراة بعد تسديدة من كينجسلي كومان لاعب فريق بايرن ميونيخ من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.





وواصل بايرن ميونخ هجومه لكن خروج رائع من ويلي كاباييرو حارس مرمى تشيلسي وإنقاذه لفرصة هدف مؤكد من أمام أقدام روبرت ليفاندوفسكي وإبعاه للكرة إلى ركنية من جهة اليسار.





وسدّد توماس مولر تسديدة صاروخية من من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل في الدقيقة 30.





فى الدقيقة 36 حدث تدخل عنيف من ماركوس ألونسو على أقدام كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ جهة اليمين وركلة حرة من مكان جيد.





نفذت الركلة الحرة عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من جوشوا كيميش ولكن أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة.





وفي الدقيقة 44 كاد يباغت تشيلسى البايرن بعد تسديدة من ماركوس ألونسو من يسار منطقة جزاء بايرن ميونيخ أبعدها مانويل نوير ببراعة.