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رياضة

نابولي ضد برشلونة .. كتيبة ميسي تخرج بتعادل مهم من أرض سان باولو وطرد لـ فيدال .. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
خرج فريق برشلونة الإسباني من تعادل ثمين من أرض مضيفه نابولي الإيطالي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الأول بالدقيقة 30، من هجمة مرتدة سريعة من لاعبي نابولي استغلالا لخطأ دفاعي فادح في دفاعات برشلونة استغله بيوتر زيلينسكي واستخلص الكرة ثم انطلق إلى حدود منطقة الجزاء من جهة اليمين قبل أن يمرر كرة عرضية أرضية لزدرايس ميرتينز على حدود الزاوية اليمنى للمنطقة والذي استقبل الكرة بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليسرى فى شباك تير شتيجن .

البلجيكي سجل هدفه الـ 121 بقميص نابولي معادلا عدد أهداف القائد السابق ماريك هامشيك - الهداف التاريخي والأكثر تمثيلا للفريق بعدد المباريات- ولديه الفرصة للتسجيل المزيد والانفراد بالرقم القياسي.

وجاء هدف التعادل لصالح نابولي، من تمريرة من وسط الملعب وصلت لنيلسون سيميدو من خلف مدافعي نابولي وأرسل كرة أرضية لأنطوان جريزمان المواجه للمرمى الذي استقبل الكرة بتسديدة قوية وضعت الكرة داخل شباك أوسبينا.

وتعد هذه هي أول مباراة رسمية بين برشلونة ونابولي، حيث تقابلا الفريقان في 4 مباريات ودية من قبل، فاز البلوجرانا في ثلاث لقاءات، مقابل انتصار لـ نابولي.

ويستضيف فريق برشلونة ضيفه نابولي في 18 مارس من الشهر المقبل على أرضية ملعب "الكامب نو" بالعاصمة الكتالونية.

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