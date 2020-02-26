نابولي ضد برشلونة .. كتيبة ميسي تخرج بتعادل مهم من أرض سان باولو وطرد لـ فيدال .. فيديو

خرج فريق برشلونة الإسباني من تعادل ثمين من أرض مضيفه نابولي الإيطالي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وجاء الهدف الأول بالدقيقة 30، من هجمة مرتدة سريعة من لاعبي نابولي استغلالا لخطأ دفاعي فادح في دفاعات برشلونة استغله بيوتر زيلينسكي واستخلص الكرة ثم انطلق إلى حدود منطقة الجزاء من جهة اليمين قبل أن يمرر كرة عرضية أرضية لزدرايس ميرتينز على حدود الزاوية اليمنى للمنطقة والذي استقبل الكرة بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليسرى فى شباك تير شتيجن .





البلجيكي سجل هدفه الـ 121 بقميص نابولي معادلا عدد أهداف القائد السابق ماريك هامشيك - الهداف التاريخي والأكثر تمثيلا للفريق بعدد المباريات- ولديه الفرصة للتسجيل المزيد والانفراد بالرقم القياسي.