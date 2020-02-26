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مجلس الأعمال المصري الصيني: السفر إلى بكين الآن مهمة انتحارية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:24 ص
مصطفى إبراهيم نائب
مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني
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كـريـم الـخـطـيـب

قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، إن الأسهم العالمية تراجعت بشكل كبير بسبب فيروس كورونا.

وأضاف «مصطفى إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» المُذاع على قناة «سي بي سي» أن حركة السياحة العالمية تراجعت بشكل كبير بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأسعار ستزيد خلال الفترة المُقبلة بسبب تراجع الإنتاج في الصين.

وأشار نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، إلى أن إحدى الشركات العالمية خسرت 45 مليار دولار؛ بسبب عدم وجود نوع من السيولة في الصين، مؤكدًا أن العالم تأثر سلبًا بسبب الأزمة التي تعرضت لها الصين.

وأوضح «مصطفى إبراهيم» أن هناك مصانع في الصين وكوريا توقفت تمامًا عن العمل بسبب فيروس كورونا، والحكومة الصينية سيتبذل جهدها لعودة المواطنين إلى أعمالهم والقوى العاملة مرة أخرى.

وشدّد على أن السفر إلى الصين الآن يعتبر مهمة انتحارية، لافتاً إلى أن كل الدول الآن تتعامل بحذر مع الصين بسبب الوباء المُنتشر.

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