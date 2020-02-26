عمره ما باع البلد.. تامر أمين ينفعل على الهواء.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك كان مُحباً لوطنه، موضحاً: "مفيش شخص لبس البدلة العسكرية وحارب وممكن نصفه بالخيانة.. مبارك عمره ما باع البلد".





وانفعل تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، على الهواء، وأكد أن مبارك قدم لمصر أشياء كثيرة وأفنى حياته فى خدمة الوطن، ويجب أن نعترف بذلك.





وقدم تامر أمين التعازى لـ علاء مبارك وجمال مبارك، والسيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل وجميع ابنائهم الصغار فى وفاة الراحل حسنى مبارك".





وأشار تامر أمين، إلى أنه يحيي الدولة المصرية بما قامت به اليوم بعد وفاة الرئيس الراحل حسنى مبارك، وذلك.





ولفت تامر أمين، إلى أن العالم بالكامل كان ينظر لمصر عن كيف ستعمل بعد وفاة الرئيس الراحل حسنى مبارك.