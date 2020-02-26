الخطة نجحت بنسبة 100%.. الصرف الصحي: كنا مستعدين لاستقبال مياه الأمطار

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنهم وضعوا خطة لمواجهة الأمطار منذ شهر سبتمبر، مؤكدا أنهم كانوا مستعدين لاستقبال مياه الأمطار.

وأضاف المهندس عادل حسن، في مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن هناك خطة للانتشار وتجهيز المعدات لرفع مياه السيول والامطار في الشوارع الرئيسية وأماكن تراكمات المياه، والتعامل مع مياه الأمطار على الفور.

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن الاستعدادات التي وضعت لمواجهة الأزمة نجحت بنسبة 100%، لافتا إلى أن جميع المسئولين بالشركة كانوا متواجدين في المواقع مع المحافظين أثناء عملية رفع وتجميع الأمطار.

وأشار إلى أنهم تعاملوا في جميع التجمعات الرئيسية والفرعية مع مياة الأمطار، منوها إلى أنه كان هناك تعاون وتنسيق بين الشركات والأجهزة المعنية في التعامل مع أزمة مياه الأمطار.

وأكد أن شركة الصرف الصحي مسئولة عن القاهرة الكبرى فقط، أما القاهرة الجديدة فتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال جهاز متخصص.