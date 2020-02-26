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سيارات

كارما تدشن لأول مرة سيارتها الكهربائية عالميًا بـ معرض جنيف

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أكدت شركة كارما للسيارات أنها ستتواجد في معرض جنيف للسيارات 2020، والجدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى التي ستتواجد فيها شركة السيارات الكهربائية الفاخرة في معرض للسيارات في أوروبا. 


ومن المؤكد أن الشركة لن تأتي إلى جنيف لمجرد عرض سياراتها للأوروبيين؛ ولكنها ستقوم بإطلاق شىء جديد وفقًا لقرار الشركة بإطلاق الشركة وسياراتها في المنطقة كجزء من توسعها العالمي.

 

تقول شركة السيارات الأمريكية إنها تمتلك حاليًا شبكة تضم أكثر من 29 تاجر تجزئة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك "شبكة تجارة أوروبية متنامية تشمل كارما فرنسا، وكارما السويد، وكارما إسبانيا، وكارما هولندا."

يقول روجير كرمانز، نائب الرئيس الأوروبي للمبيعات وتطوير الشبكات: "يعد معرض جنيف الدولي للسيارات من بين الأحداث الأكثر شهرة في صناعة السيارات، وسيوفر لشركتنا الفرصة المناسبة لعرض سياراتنا الكهربائية الفاخرة للعملاء الفخمين المميزين في أوروبا".

 

أضاف كرمانز: "كارما هي شركة السيارات الوحيدة التي تصنع وتصمم تصميم شكلي وهندسي وتضع خطة تسويقية لسياراتها في جنوب كاليفورنيا؛ ونحن نؤمن بأن هذا المستوى من المهارة والحرفية الشخصية، إلى جانب السيارات المذهلة ورؤيتها لمستقبل ذو تقنية عالية مستدامة، هو مزيج رائع من الرفاهية وبالتأكيد سيجد عشاقه في السوق الأوروبية".

 

تعرض كارما، خلال المعرض، السيارة كهربائية فاخرة ريفيرو وريفيرو GT والتي تنتج قوة 528 حصان، ويتوفر الطرازان بمحركات كهربائية مزدوجة، كما يتميزان أيضًا بمحرك بنزين توربو ذو أربع أسطوانات والذي يعمل على تشغيل مولد كهربائي. 

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