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حاتم البدوي: الصيدلية خط الدفاع الأول للمنظومة الصحية في مصر

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:43 ص
حاتم البدوى
حاتم البدوى
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حاتم البدوى الأمين العام لشعبة الصيدلة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك علاقة خاصة بين المواطن والصيدلي؛ وذلك لأن المواطن يستشير الصيدلي في أمور كثيرة جدا، وتصل في كثير من الأحيان إلى الأمور الشخصية.

وأضاف حاتم البدوي خلال لقائه في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى ، أن خط الدفاع الأول في مصر للمنظومة الصحية؛ هي الصيدلية، ولا ينكر أحد ذلك، كما أن هناك بعض الأمراض من حقي أن أصف لها العلاج وبقوة القانون، لأنني على دراية بنوعية المادة الفعالة التي يمكنها علاج هذا المرض.

وفي ذلك السياق، أوضح الدكتور خالد سمير أمين صندوق نقابة الأطباء السابق ، أن مشكلة الاطباء والصيادلة فى مصر أنهم يبحثون عن نقاط الخلاف وليس نقاط الحل ونبحث عن المشاكل الفئوية وليس عن مصلحة المواطن .

وتابع خالد سمير ، أن الطب شيء لا يخترع، كما انه موجود في العالم منذ آلاف السنين، فضلا عن أن الأنظمة المتواجدة في كل دول العالم معروفة، وكل فرد في المنظومة الصحية له دور محدد، كما أن معظم دول العالم بها قانون واحد للمهن الصحية والطبية.

وأكمل خالد سمير، أن اليوم لن نجد أى دولة متقدمة بها صيدلية تبيع الدواء دون روشتة طبية، بالإضافة إلى أن الدول العربية تمنع بيع الدواء دون الروشتة.

وأشار إلى أن جميع الأدوية العلاجية الحقيقية ممنوع صرفها بدون توصية طبية (روشتة)، عدا خافض الحرارة ومضاد الالتهاب.
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