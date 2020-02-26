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رياضة

خالد علي يكشف آخر استعدادات صن داونز لمواجهة الأهلي السبت.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:32 ص
صن داونز والأهلي
صن داونز والأهلي
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محمد رشاد
كشف خالد علي، المُنسق العام لنادي صن داونز، استعدادات فريقه لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي بحضور 30 ألف مشجع من النادي الأهلي.

وقال خالد علي في تصريحات تليفزيونية: "وصلنا إلى القاهرة فجر يوم الثلاثاء وحصلنا على راحة، والفريق سيبدأ التدريبات في السادسة مساء الأربعاء، ويخوض مرانه الرئيسي على استاد القاهرة في نفس الموعد يوم الخميس لانشغال الملعب بمباراة الزمالك والترجي يوم الجمعة".

وأوضح: "ينقصنا أفونسو ومورينا بسبب الإصابة، أما لييوسا ولانجرمان، ننتظر إشارة من طبيب الفريق بشأن مدى جاهزيتهما".

وعن الفوز أمام الأهلي بالخمسة الموسم الماضي، ردّ خالد علي: "لقد أكدنا للاعبي صن داونز، أن هذه النتيجة لن تتكرر، لأن كل مباراة ولها ظروفها والاستعداد النفسي والبدني للفريقين، وكل مدرب يجهز فريقه، بالتأكيد ستكون مواجهة قوية جدا بمثابة ديربي بين الشمال والجنوب، وستحدد بشكل كبير الفريق المتأهل، الفريقان لديهما ما يصنع الفارق".

ولفت خالد علي "المدرب موسيماني يتابع الأهلي قبل القرعة، وشاهد أكثر من 10 مباريات للأهلي بالتعاون مع محللي الأداء، مباراة القمة أمس كانت ستكون بروفة قوية للأهلي، كما تابعنا لقاء السوبر من الملعب في أبوظبي، الفريقان كتاب مفتوح وكل مدرب يعمل على نقاط الضعف في المنافس".

وشدّد "لم أكن أريد مواجهة الأهلي، فهو فريق بطولة وله حسابات خاصة، قلت للاعبين إذا واجهنا الأهلي 1000 مرة، انسى أن نفوز عليه مجددًا".

وعن أبرز عناصر القوة في الأهلي، أشار منسق صن داونز، "الفريق يضم لاعبين مميزين مثل حسين الشحات وأفشة ومروان محسن، لكن يبقى رمضان صبحي العنصر الأقوى".

واستطرد "موسيماني مدرب بفكر هجومي، لقد لمست ذلك خلال مبارياته في ملاعب الترجي والوداد واتحاد العاصمة، لكنه اكتسب خبرة إفريقية مع مرور الوقت، ويعلم تماما أن مواجهات شمال إفريقيا يكون لها حسابات خاصة".

وأتم تصريحاته "لقد عرضت إدارة النادي تجديد عقد موسيماني لأربع سنوات قادمة، لكنه فضل تأجيل البت في الأمر لما بعد مباراتي الأهلي، حيث ينتهي تعاقد بيتسو بنهاية مايو المقبل".
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