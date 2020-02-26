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توك شو

عبد المنعم سعيد: الفترة المباركية ستنضم إلى الحقبة الناصرية والساداتية في التاريخ

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:00 ص
حسنى مبارك
حسنى مبارك
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قسم التوك شو
نعى الدكتور عبد المنعم السعيد، الكاتب والمفكر السياسي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عامًا.

وقال "السعيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «رأي عام» على قناة TeN «نستطيع أن نلخص حياة مبارك في 3 نقاط أولا الناحية العسكرية فلا أحد يستطيع إنكار دوره في حرب أكتوبر، فضلا عن اختياره كنائب للرئيس من الرئيس السادات، فذلك لم يكن مسألة صدفة».

وأضاف السعيد: "فترة حكم الرئيس مبارك ستظل مفتوحة للحوار والنقاش دائما، إلا أن هناك أمورًا يجب ذكرها، مثل حالة الاستقرار الأمنية، وعدم خوض حروب في عصره، لا سيما حرب الخليج"، لافتًا إلى أن مبارك كان وطنيًا صمم على البقاء في مصر واستكمال حياته فيها، بالإضافة إلى احترامه الكبير للقانون، مشيرا إلى أن حياته سيذكرها المؤرخون وسيختلفون عليها.

وأردف المحلل السياسي، أن مبارك سيُظلم لكن سينصفه التاريخ، مشيرا إلى أن التاريخ على مر العصور ستجد فيه أحكامًا مُعقدة، ولا يوجد حاكم في التاريخ سيتفق عليه الجميع، ولفت إلى أن الفترة المباركية ستنضم إلى الحقبة الناصرية والساداتية في التاريخ.
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