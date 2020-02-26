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تعليم

اليوم.. مؤتمر برنامج علوم الأثاث بكلية الفنون التطبيقية يواصل أعماله

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

تتابع كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان اليوم ، مؤتمرها العلمي الأول لبرنامج علوم الأثاث، والذي تعقد فعالياته على مدار الأسبوع وتستمر فعالياته حتى  غد الخميس، ٢٧ من فبراير ٢٠٢٠ بمقر كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان. 


ويتناول المؤتمر، التعريف ببرنامج علوم تصميم الأثاث الذي يعد  أحد البرامج الخاصة باللغة الإنجليزية والذي  تم البدء فى تنفيذه عام 2016.


ويتضمن المؤتمر التعريف بمخرجات البرنامج من خلال عرض مخرجات المحتوى العلمي المقدم للطلاب، وكيفية التواصل مع رجال الصناعة وسوق العمل من خلال تواجدهم كمتحدثين في المؤتمر لعرض خبراتهم العملية في مجال تصميم وتنفيذ الأثاث.


كما يقدم برنامج المؤتمر العديد من الأنشطة الأكاديمية المختلفة والمحاضرات العلمية في مجال تصميم وتصنيع الأثاث قدمها رجال الصناعة وسوق العمل في مجال الأثاث.


 ويستعرض المؤتمر  أعمال الطلاب بالفرق المختلفة ما يعكس المحتوى العلمي المقدم في البرنامج ، والذي يشرف عليه العديد من الأساتذة الأكاديميين في قسم التصميم الداخلي والأثاث، وذلك لتكتمل الرؤية للطلاب بين العلم والتطبيق لإكتشاف المواهب الطلابية  التي تحقق وجود خريجين رواد في مجال تصميم وتصنيع الأثاث بجمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، وهو ماتسعى اليه كلية الفنون التطبيقية الأم التي تمتد إلى 180 عاما من الخبرة.

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